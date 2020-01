Feuerbach-Quartett spielt in der Schloss-Scheune Essingen

Das Feuerbach-Quartett spielt am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Schloss-Scheune Essingen. Vier Musiker aus vier Nationen, die es lieben, miteinander zu musizieren. Die Led Zeppelin, Prokofiew, Punkrock und Michael Jackson in einem klassischen Streichquartett vereinen und so den Begriff „Kammermusik“ neu definieren. Zu den Beatles wird gesungen, zu Ed Sheeran geklatscht und zu Muse gepfiffen.

Bereits seit dem zweiten Album „Knights and Fools“ fand das mehrfach preisgekrönte Quartett Einzug in das nationale und internationale Konzertgeschehen. Bis vor Kurzem studierten sie noch gemeinsam an der Nürnberger Musikhochschule bei Professor Bernhard Schmidt vom Mandelring-Quartett, welches bereits 2014 in der Schloss-Scheune zu Gast war. Heute unterrichten die Mitglieder des Feuerbach-Quartetts selbst an verschiedenen Musikakademien und Musikhochschulen in Deutschland und sind Juroren bedeutender Wettbewerbe.