Feierliche Amtseinführung in der Schloss-Scheune

Mit 93,1 Prozent und einer überragenden Wahlbeteiligung ist Wolfgang Hofer im März in seinem Amt als Bürgermeister bestätigt worden. Dienstagabend wurde in der Schloss-Scheune die offizielle Amtseinführung für den ersten Mann der Gemeinde gefeiert, der damit seine dritte Amtszeit antritt. Und Hofer hatte gleich doppelt Grund zur Freude, wurde der Schultes doch an diesem Tag auch 50 Jahre alt.

Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde Hofer nach einigen Begrüßungsworten durch seinen Stellvertreter Heinz Eisele vom ältesten Gemeinderatsmitglied Philipp Wagenblast für die kommende Amtsperiode mit dem Schwören des Diensteides in die Pflicht genommen. Es folgten Grußworte von Dr. Dieter Bolten vom Gemeinderat sowie von Pfarrer Karl Wahl und Thomas Greß als Vertreter der Essinger Kirchengemeinden und der Vereine. Sie alle lobten den Bürgermeister als Motor Essigens, der mit Können, Freude, Erfahrung und einem Stück Gelassenheit die Geschicke der Gemeinde lenke. Hofers Engagement sei in jeder Hinsicht bemerkenswert.

Mit Klaus Pavel war zudem ein langjähriger Weggefährte des Schultes zugegen. Der Landrat sprach von Hofer als einen Bürgermeister, der alle wichtigen Eigenschaften für dieses Amt vereine. „Die Wiederwahl zeigt ein hohes Maß an Wertschätzung und auch Dank“, unterstrich Pavel. Bevor der Abend in einem Stehempfang zu Ehren Hofers endete, bedankte sich der Bürgermeister sichtlich gerührt für das entgegengebrachte Vertrauen und blickte zuversichtlich in die nächsten Jahre. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte die Jazzformation „Hot Club of Hungary“.