Fahrzeug machte sich selbständig

Ein Sachschaden von 1500 Euro ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 11.15 Uhr in der Straße Am Dörrhäusle“ in Essingen entstanden. Ein Fahrzeug hatte sich selbstständige gemacht.

Am Donnerstagvormittag stellte gegen 11.15 Uhr eine 47-Jährige ihren VW-Transporter in der Straße Am Dörrhäusle ab. Da sie das Fahrzeug hierbei offenbar nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.