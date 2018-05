Für Remsi gibt es jetzt eine Unterkunft

An einem idyllischen Platz beim Weinberg in Essingen hat jetzt die örtliche Naturschutzgruppe ein Wildbienenhaus aufgestellt. Bei der offiziellen Übergabe sprach Bürgermeister Wolfgang Hofer von einer „tollen Idee“, die hier mit einem großen ehrenamtlichen Engagement umgesetzt worden sei.

„Das Thema Bienen ist in Essingen omnipräsent“ sagte Hofer und erwähnte die Wildblumenstreifen, die für die Bienen gepflanzt werden, und die neue Heimat des Bezirksbienenzüchtervereins Aalen in der „Lix“ in Essingen. Auch bei der Remstal-Gartenschau 2019 spiele die Biene eine große Rolle. Dies verdeutliche das Maskottchen „Remsi“ sowie die aufgestellten Schilder, die mit Bienenmotiven bemalt seien.

Nach Mitteilung des Vorsitzenden der Naturschutzgruppe Essingen, Eugen Huber, gibt es in Deutschland 560 Wildbienenarten. Beim Haus in Essingen habe man die Waben mit Bambus und Schilf gefüllt. Ein Gitter schütze vor Vögeln, insbesondere vor dem Specht. Der besondere Dank von Huber galt dem Baumeister des Wildbienenhauses, Hans Starzinsky, der Bürgerstiftung Essingen für eine Spende sowie dem Bauhof für das Abringen des Fundaments. Wie weiter zu erfahren war, werden noch Informationstafeln aufgestellt.