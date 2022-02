Essinger Urgestein sagt weiter Ja

Passend zum Auftakt in die Rückrunde der Fußball-Verbandsliga hat der TSV Essingen an eine wichtige Personalie einen Knopf gemacht: Kapitän Tim-Ulrich Ruth, bereits seit 2012 im Team, hat seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt um drei weitere Jahre, bis 2025, verlängert. „Danach ist er 31 Jahre alt, es wäre natürlich schön, wenn er seine Karriere dann auch bei uns beenden würde“, sagt TSV-Abteilungsleiter Spielbetrieb, Joachim Kiep.

Erst Aalen, dann nur noch Essingen

Aus der U19 des VfR Aalen in den Schönbrunnen gewechselt, ist Tim-Ulrich Ruth seinen Essingern stets treu geblieben. Seit kurzem nun wohnt er auch in der Gemeinde, ein weiteres Zeichen seiner Verbundenheit zu Gemeinde und Verein. „Ich stehe für Loyalität und bin auch ein Verfechter von Kontinuität. Da kann ich ja schlecht Wasser predigen und Wein trinken“, sagt Essingens Kapitän zu seiner Vertragsverlängerung. Mit seiner Unterschrift unter einen neuen Vertrag wolle er auch ein Zeichen setzen, ein Zeichen dafür, dass „dieses Projekt“ noch nicht am Ende ist. „Das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wir möchten den nächsten Schritt gehen und davon möchte ich ein Teil sein. Vielleicht ist es auch ein Impuls für unsere anderen Führungsspieler, diesen Weg weiterzugehen, denn ich hoffe natürlich, dass der Mannschaftskern zusammenbleibt“, so Ruth weiter. Der nächste Schritt, daraus macht Ruth keinen Hehl, ist der Aufstieg in die Oberliga - und der scheint selbst bei aktuellem Rückstand auch in diesem Jahr noch möglich zu sein, so Ruth: „Lasst uns doch jetzt erst einmal wieder spielen, dann werden wir schon sehen, wer am Ende oben steht. Das Ganze ist noch nicht geschwätzt.“ Dazu sei der Kader im Winter noch einmal aufgewertet worden, blickt Ruth optimistisch auf die Rückrunde. Los geht es für den TSV am kommenden Samstag mit der Partie beim 1. FC Heiningen.

Karrierende soll im Schönbrunnen stattfinden

„Uns war es ganz wichtig, mit Tim zu verlängern. Wir wollten ihn auf keinen Fall verlieren, weil er schon so lange in Essingen, ein Leistungsträger und ein Sprachrohr der Mannschaft ist. Er hat ja auch schon eine ganze Menge mitgemacht bei uns und ist unverzichtbar“, freut sich Kiep über die Verlängerung des Essinger Kapitäns. Kiep sieht diese Verlängerung durchaus als Zeichen für weitere Teile der Mannschaft, wie es auch Ruth ansprach. Augenzwinkernd ließ er schon einmal durchblicken, dass weitere Gespräche bereits laufen würden, es in den kommenden Wochen noch einmal etwas zu vermelden gebe.