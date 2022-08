Essinger Schülerinnen und Schüler spenden ihre Ranzen für Togo

Auch dieses Jahr haben Viertklässler der Essinger Parkschule wieder am vorletzten Schultag ihre Schulranzen für Schüler im westafrikanischen Land Togo gespendet. Dieter Bolten vom Verein Hilfe für Togo hatte dazu bei einem Diavortrag in der Schule aufgerufen und wurde dabei unterstützt von den Lehrerinnen Kerstin Paul (4a ),Kerstin Herzog (4b ) und Yvonne Hudelmeier (4c ). „Ich bedanke mit bei den jungen Spenderinnen und Spenderin und den Lehrerinnen“, sagt Bolten, hocherfreut über die große Zahl von 51 bunten Schulranzen war, die zum Teil sogar gefüllt waren. Im Herbst werden sie mit dem 58. Container des Vereins über Stuttgart, Hamburg per Schiff nach Togo gelangen,wo sie von Mitarbeitern verteilt werden. „Ich hoffe,im November selbst dabei sein zu können“, sagt Bolten.