Essinger Schloss-Scheune: Afrikanische Weltmusik

„Wer den Namen nicht kennt, sollte ihn sich merken“ steht stolz in der Pressemitteilung des Musikers Adjiri Odametey. Ob das auch stimmt, das können Zuhörerinnen und Zuhörer am Samstag, 19. Februar, um 20 Uhr in der Essinger Schloss-Scheune feststellen, denn dann präsentiert Multiinstrumentalist Adjiri Odametey seine „Afrikanische Weltmusik“.

Die Presse schwärmt: „Adjiri zählt zum Besten, was die Weltmusikszene zu bieten hat. Er performt Rhythmen aus französischen Chansons, Blues, Balladen ebenso wie Elemente europäischer und amerikanischer Popmusik. Seine melodiöse und zugleich erdige Gesangsstimme, die teils in Englisch und teils in seiner afrikanischen Stammessprache geschriebenen Songs sind sein internationales Markenzeichen in der Weltmusikszene.“

Adjiri Odametey wuchs in Accra, der Hauptstadt Ghanas, auf. Dort erhielt er seine musikalische Ausbildung. Er gewann mehrere Preise und tourte schon früh außerhalb Afrikas, nach Japan, Russland, Kuba und Europa. Diese internationalen Eindrücke prägten ihn und formten seinen individuellen Stil. Dabei verlor er nie die Wurzeln seiner musikalisch reichen Heimat Westafrika.

Er arbeitete zusammen mit zahlreichen Stars wie Miriam Makeba oder Osibisa. Vor zehn Jahren begann er, seine „Afrikanische Weltmusik“ zu komponieren. Für seine Musik nutzt er selten gehörte afrikanische Instrumente wie beispielsweise die afrikanische Harfe Kora, die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, das Balafon mit Kürbissen als Resonanzkörper und Kpanlogo-Trommeln.

„Auch wenn es für einen Deutschen nicht leicht ist: Diesen Namen sollte man sich merken“, empfahl die Süddeutsche Zeitung. So schuf er sich mit seiner unverwechselbaren Musik einen Platz in der internationalen Weltmusikszene. Weltmusik ist längst keine Nischenmusik mehr, sondern kann als "Sound unserer Zeit" bezeichnet werden.