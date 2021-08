Essinger Leichtathleten trotzen der Coronapandemie

Der Leichtathletik-Club Essingen (LAC) ist gut aufgestellt. Bei der Mitgliederversammlung wurde die Nachfolge in der Vereinsführung für die nächsten Jahre geregelt. Und trotz der Coronapandemie blieben die Mitglieder ihrem Verein treu.

Die Mitgliederversammlung des LAC Essingen ist aufgrund der aktuellen Lage zum wiederholten Mal verschoben worden und hat erst stattgefunden, nach dem die Inzidenzen deutlich rückläufig waren. Vorsitzender Jochen Janouschek eröffnete die Versammlung erstmalig im neuen Anbau der Schönbrunnenhalle in den Räumen des Ostalb-Wohnbau-Forums.

„Das vergangene Jahr war maßgeblich durch die Pandemie geprägt und forderte viel Flexibilität von uns allen“, so Janouschek. Im Mittelpunkt des Jahres 2020 stand der Anbau an die Schönbrunnenhalle, der gemeinsam mit dem TSV Essingen und der Gemeinde Essingen bewältigt wurde. Hartwig Vöhringer und Steffen Böhm gaben den Mitgliedern einen Einblick in den Ablauf der Baumaßnahme.

Im Anschluss präsentierte Stefan Henne die LAC-Sport-Welt. Sie sei eine große Bereicherung für das Vereinsleben. Auf 160 Quadratmetern im Innenbereich und nochmals 70 Quadratmetern im Außenbereich erwarten die Mitglieder die verschiedensten modernen Trainingsgeräte und ein qualifiziertes Trainer- und Betreuerteam, das ihnen Fitness und Entspannung sowie ein vielseitiges wöchentliches Kursprogramm biete.

Bürgermeister Wolfgang Hofer berichtete über das gelungene Gemeinschaftsprojekt und bedankte sich für das gute Miteinander unter den Vereinen TSV und LAC Essingen. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder der beiden Vereine in Zusammenarbeit mit der Gemeinde hätte dieses Projekt nicht verwirklicht werden können.

Anschließend berichteteJanouschek Erfreuliches zur Anzahl der Mitglieder. Gegen den Trend, der bei vielen Vereinen während der Pandemie zu beklagen war, sei die Mitgliederzahl des LAC mit 447 Mitgliedern stabil geblieben, es gab keine übermäßige Anzahl von Austritten zu verzeichnen. Auch sei die Finanzierung für den Anbau gesichert.

„Trotz aller Anstrengungen konnten die auf November verschobenen Essinger Panoramaläufe im Jahr 2020 leider nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden, sondern mussten im Herbst virtuell durchgeführt werden“, führte Janouschek weiter aus. Diese Tatsache führte dazu, dass die Essinger Panoramaläufe 2021 in den Sommer gelegt wurden. Der LAC Essingen konnte im Juni 2021 mit viel organisatorischem Aufwand, vor allem auch dank eines ausgeklügelten Hygiene- und Abstandskonzepts, als einer der ersten Vereine eine Präsenzveranstaltung dieser Art mit 500 Teilnehmern vornehmen. Von den Teilnehmern, unter anderem auch von Landrat Joachim Bläse, gab es dafür viel Lob. Viele Athleten seien dankbar gewesen, endlich mal wieder an einer „echten“ Veranstaltung teilnehmen zu können.

Für langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste wurde Dieter Mößner mit der goldenen Ehrennadel des DLV ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel des DLV erhielt Karola Ilzhöfer. Mit weiteren goldenen Ehrennadeln des WLV wurden Veronika Damrat, Patricia Bormann, Albrecht Bormann und Steffen Böhm geehrt. Matthias Wolff, Martin Schönbach und Dennis Schönbach wurden mit der silbernen WLV-Ehrennadel ausgezeichnet.

Mit Albrecht und Patricia Bormann wurden auch zwei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand des LAC Essingen verabschiedet. Beide engagierten sich seit der Gründung des Vereins, Albrecht Bormann als Vorstand und Patricia Bormann als Leiterin der Geschäftsstelle. Janouschek bedankte sich bei beiden für ihr großes Engagement. „Sie waren in all den Jahren verlässliche Ansprechpartner für Trainer, Athleten und Sponsoren und gaben dem Verein ein Gesicht“, so Janouschek bei der Geschenkübergabe.

Für besondere sportliche Erfolge bei Deutschen Meisterschaften und bei Landesmeisterschaften wurden 30 Sportler ausgezeichnet: Bernhard Frey, Albert Bartle, Franz Marschik, Timo Lassmann, Klaus-Dieter Hutter, Wolfgang Schmidt, Kai-Steffen Frank, Andreas Deuschle, Hartwig Vöhringer und Wilhelm Beyerle für ihre Erfolge bei Deutschen Meisterschaften. Für die Erfolge auf Landesmeisterschaften stehen namentlich: Stefan Henne, Dennis Schönbach, Melanie Dangelmaier, Annika Stürzl, Niklas Widmann, Carina Knecht, Eddi Gschwind, Freya Wenske, Alisa Betzler, Kristina Schmid, Franka Jaros, Pascal Ilzhöfer und Jona Spazal.

Bei den Wahlen wurde Tobias Hirsch einstimmig zum Vorstand als Nachfolger für Albrecht Bormann gewählt. Für weitere zwei Jahre wurde Rainer Strehle als Vorstand in seinem Amt bestätigt. Manuela Heil vervollständigt das siebenköpfige Vorstandschaftsteam als neue Leiterin der Geschäftsstelle. Damit sei die Nachfolge in der Vereinsführung für die nächsten Jahre gesichert.