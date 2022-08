Essinger Kalligraphiegruppe spendet

Unter dem Motto „Alte Ziegel für ein neues Haus“ gestaltete die Essinger Kalligraphiegruppe vom Herbst bis zum Frühjahr Hunderte von Dachziegeln des früheren Kindergartens in der Rathausgasse 21 mit Inschriften. Dadurch wurden Spenden in Höhe von 13 000 Euro eingeworben, die die Schriftkünstlerinnen und -künstler unter Leitung von Ulrike Hofer der evangelischen Kirchengemeinde übergaben. Der Erlös der Aktion dient der Finanzierung des neuen evangelischen Gemeindehauses, das aktuell an der Stelle des früheren Kindergartens errichtet wird. Für ihren außerordentlichen Einsatz bedankte sich Pfarrer Torsten Krannich bei allen Beteiligten ausdrücklich.