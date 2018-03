Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist an diesem Donnerstag, 1. März, um 18.30 Uhr im Rathaus. Themen auf der Tagesordnung sind unter anderem die Haushaltsverabschiedung, die Leitungsquerung im Zuge des B 29-Ausbaus, die Sanierung der Wasserleitung und Straße in Hermannsfeld, das Kinderfest Essingen und Lauterburg, die Ferienbetreuung in den Sommerferien und das Wohnquartier „Ortsmitte IV, Teilbereich B“.