Essinger Faschingsvereine und Scholz Recycling sammeln für den guten Zweck

Die Essinger Faschingsvereine haben im April in Zusammenarbeit mit der Scholz Recycling GmbH eine Altmetallsammlung organisiert. Ein Teil des Erlöses wird an das KidsCamp in Essingen gespendet.

Der jährliche Global Recycling Day am 18. März war der Anlass für die gemeinsame Idee, um an die Bedeutung des Recyclings zu erinnern. Mit der cdoronabedingten Absage der diesjährigen Faschingssaison war die Altmetallsammlung zudem eine gute Gelegenheit, die Vereinskassen der drei Faschingsvereine Haugga-Narra, Oberburg Hexen und Schönbrunn Narren zu füllen und für das Engagement der Vereinsmitglieder zu danken.

Bei der Sammlung kamen mehr als 30 Tonnen Altmetall auf die Waage. Den Vereinen war es wichtig, einen Teil des Erlöses einem guten Zweck zukommen zu lassen, Scholz beteiligte sich gleichermaßen, sodass eine Gesamtsumme von 2000 Euro als Spende an das KidsCamp ging.

Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung musste in Zeiten von Corona auch vieles neu gedacht und umgesetzt werden, Kinder aus sozial schwächeren Familien sollen nicht noch mehr unter der Pandemie leiden müssen. Daher wurde das Engagement der Verantwortlichen des KidsCamp mit der Spende gewürdigt. Foto: Roschitsch / Scholz GmbH