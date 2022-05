Essingen zu Gast in Fellbach

Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat sich eine Miniserie erspielt, die das Selbstbewusstsein hat steigen lassen in den vergangenen Wochen. 4:0 gegen Rutesheim, 3:0 gegen Wangen, die Laune unter der Woche am Schönbrunnenstadion ist folglich eine gute. An diesem Samstag reist der Tross um Trainer Simon Köpf zum Tabellenachten SV Fellbach.

Mit dem Heimsieg gegen Wangen haben sich die Blau-Weißen nicht nur ihren 60. Punkt eingefahren, sie haben auch den TSV Berg überholt und damit auf den fünften Platz geklettert. Immer noch gilt die Köpf-Devise, Erster der letzten 15 Saisonspiele zu werden. „Das wird schwierig, ist aber noch möglich“, sagt Köpf schmunzelnd. Ausnahmsweise nahm er nach dem Sieg gegen Wangen einen Akteur positiv heraus. Erman Kilic durfte sich ein Lob vor versammelter Mannschaft abholen – musste dafür allerdings auch im Kreis die „Humba“ anstimmen, seine Premiere. Einen Treffer hat der flinke Mittelfeldspieler erzielt, einen weitere vorbereitet, das Lob seines Trainers kam also nicht von ungefähr. Bedauerlich aus Essinger Sicht war allerdings die Verletzung von Patrick Funk, der bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden musste. Er wird in Fellbach nicht mitwirken können. Ebenfalls voraussichtlich ausfallen wird Julian Biebl, der zunächst am Fuß verletzt war und sich nun erkältet hat. An diesem Montag schließlich ist die Länge der Sperre für Niklas Weißenberger seitens des WFV eingetroffen. Für seine Tätlichkeit im Spiel gegen Calcio ist er für vier Spiele gesperrt worden. Zwei davon hat er bereits abgesessen, folgen noch zwei weitere, Fellbach inklusive. Die jüngsten Auftritte stimmen zuversichtlich, dass man die Saison noch vernünftig beendet im Schönbrunnenstadion. „Das können wir natürlich auch schon als Einspielen für die kommende Saison sehen. Vielleicht wird uns das noch zugutekommen. Es ist auf jeden Fall erfreulich, dass die Jungs sich so reinhängen“, freut sich auch Köpf über die jüngsten Auftritte.