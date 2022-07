Essingen unterliegt in Degerloch

Es sollte noch einmal ein echter Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt werden – und das war er schließlich auch. Beim Oberliga-Topteam Stuttgarter Kickers unterlag die Mannschaft von Simon Köpf letztlich mit 1:4.

Bereits nach vier Minuten sahen die Zuschauer einen bemerkenswerten Treffer. Denis Zagaria legte sich das Leder zurecht und nagelte den Freistoß zum frühen 1:0 in die Maschen. Ein Fehler in der Essinger Hintermannschaft führte prompt zum 0:2: Halim Eroglu bedankte sich (14.). Nur eine Minute später dann zeigte auch Essingen, was es draufhat. Ein präziser Diagonalball von Patrick Auracher landete bei Janik Wiedmann, der in die Mitte zu Niklas Weißenberger flankte, der letztlich den 1:2-Anschluss köpfte (15.). In der zweiten Halbzeit wechselten vor allem die Essinger viel durch, der Kickers-Kader war derweil nicht so prall gefüllt, schließlich stand am Sonntag noch die erste Runde im Pokal an. Tyron Profis (66.) nach einem langen Ball in die Spitze und Loris Maier nach einem neuerlichem Ballverlust der Essinger (86.) schraubten das Ergebnis für die Landeshauptstädter schließlich noch auf 4:1.

Nachdem klar ist, dass Yamoussa Camara den Verein verlässt, ist Fußball-Verbandsligist TSV Essingen noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Von der u19 der Stuttgarter Kickers schließt sich Etemi Blend der Mannschaft von Simon Köpf an.

Schon seit geraumer Zeit hat Blend bei der Köpf-Elf mittrainiert und dabei einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen. „Er ist trotz seiner jungen Jahre schon sehr weit und hat vor allem einen unglaublich guten Spielaufbau“, freut sich TSV-Trainer Köpf über den Neuzugang. „Er muss natürlich noch etwas robuster werden für den Aktivenbereich. Wir haben ihn im Trainingslager mit dabei gehabt und da hat er sich schon sehr stark präsentiert“, sagt Frank Sigle, Sportlicher Leiter der Essinger. Blend hat für zwei Jahre bei den Essingern unterschrieben.