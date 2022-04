Essingen tritt bei der Tormaschine an

Das Saisonhighlight haben sie in dieser Woche hinter sich gebracht. Vor rund 1000 Zuschauern im Schönbrunnenstadion hat sich Fußball-Verbandsligist TSV Essingen wacker geschlagen gegen das Regionalliga-Spitzenteam SSV Ulm im Halbfinale des WFV-Pokals, war beim 0:3 dann aber letztlich chancenlos. Essingens Trainer Simon Köpf konnte zwei Tage später aber schon wieder scherzen: „Wir haben gesehen, dass uns bis zu einem Regionalliga-Spitzenteam noch etwas fehlt“.

Der Auftritt aber ärgerte ihn keinesfalls, im Gegenteil. „Wir haben sehen können, dass Einstellung und Charakter auf jeden Fall passen in der Truppe. Vor allem nach den beiden frühen Gegentoren haben wir uns nicht hängen lassen“, so Köpf. Der Blick aber richtet sich längst wieder gen kommendes Wochenende. Zu Gast ist der TSV beim Tabellenzweiten SSV Ehingen-Süd, der sich am vergangenen Spieltag spektakulär mit 5:3 bei Calcio Leinfelden-Echterdingen durchsetzen konnte. Die Ehinger gehören zu jenem Trio mit Holzhausen und Berg, dass dem Primus FSV Hollenbach den Titel noch streitig machen kann. Dazu sind die Ehinger die Ballermänner der Liga: Stolze 79 Mal haben sie schon ins gegnerische Schwarze getroffen, dabei aber auch schon 47 Gegentore kassiert. Zweiter in diesem Ranking ist übrigens der TSV, mit 64 geschossenen Toren – darin eingerechnet ist allerdings auch das jüngste 7:0 gegen Friedrichshafen.

Essingen weiß aber dennoch, was es zu erwarten hat. „Da werden wir schon gehörig dagegenhalten müssen. Ehingen hat wirklich einige sehr gute Kicker in seinen Reihen. Dennoch möchten wir auch diesem Spiel unseren Stempel aufdrücken und guten Fußball spielen“, fordert Köpf von seiner Mannschaft. Wie die in Ehingen aussehen wird, steht noch auf einem anderen Zettel. Mit Endrit Ibishi (positiver Coronatest), Felix Nierichlo (krank), Patrick Funk (Oberschenkelprobleme, gegen Ulm zur Pause ausgewechselt), Patrick Auracher (Schlag aufs Knie), Tim-Ulrich Ruth (Leistenprobleme) und Atmir Krasniqi (muskuläre Probleme) sind gleich sechs Akteure angeschlagen beziehungsweise fallen definitiv aus.

Ist in einer Englischen Woche ist ohnehin wenig Training möglich, so fehlten Köpf in diesen Tagen dazu schlichtweg die Spieler. Kurioses ereignete sich übrigens am Ostermontag. Ibishi und Yamoussa Camara halfen bei der Zweiten aus, die im Spitzenspiel gegen Gschwend antreten musste. Beide sahen in dieser Partie Gelb-Rot, fehlten deswegen in der Partie gegen Ulm. Zumindest mit Camara also kann Köpf in Ehingen planen, was angesichts der Verletzungen von Funk und Auracher natürlich ein glücklicher Umstand ist.

Auch, um noch einen internen Anreiz zu setzen, hat Köpf mit seiner Mannschaft ein Vorhaben auserkoren. Die letzten 15 Spieltage werden zugrunde gelegt und innerhalb dieser Tabelle dieser 15 Spiele möchte er mit seiner Mannschaft am Ende Erster sein. Ohne zu viel zu verraten sei das Team hier noch in der Spur, wie er schmunzelnd sagt.