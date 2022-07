Essingen schuftet im Trainingslager und schlägt die U 19 der Heidenheimer

Bereits in der ersten Halbzeit hatte der TSV mehr Spielanteile und auch Möglichkeiten, in Führung gehen zu können. Beide Mannschaften boten den Zuschauern bei tropischen Temperaturen eine durchaus ansehnliche Partie. Nach einigen Wechseln zur Pause schließlich sollte der Treffer in der zweiten Halbzeit fallen für den TSV. Hier konnte abermals Neuzugang Fabian Leidenbach auf sich aufmerksam machen, der im Strafraum Übersicht bewies, noch einmal querlegte und Niklas Weißenberger bediente. Dieser hatte nur wenig Mühe, den letztlich entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg zu markieren.

Essingen (an) – Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat ein weiteres Vorbereitungsspiel absolviert. In einem wirklich sehr unterhaltsamen Spiel auf dem Gelände des TSV Dewangen hat sich die Mannschaft von Simon Köpf am Ende gegen die U 19 des 1. FC Heidenheim mit 1:0 dank eines Treffers von Niklas Weißenberger durchsetzen können.

Am vergangenen Wochenende ist der Fußball-Verbandsligist TSV Essingen nach Isny im Allgäu, um sich dort auf die anstehende Verbandsliga-Saison vorzubereiten. Mit zwei Kleinbussen ist die Mannschaft am Freitag ins Allgäu aufgebrochen, nur ein paar Spieler kamen nachmittags nach und verpassten die erste Einheit.

Cheftrainer Simon Köpf sah das Trainingslager als gute Möglichkeit, um sich vor allem in drei Bereichen optimal verbessern zu können. Zum einen arbeitete die Mannschaft viel im Grundausdauerbereich. Vor allem der Freitag hatte den Fokus auf athletischen Schwerpunkten, aber auch schon die Anzahl der Einheiten über das Wochenende hinweg, sorgten für eine hohe Intensität.

Zum anderen arbeitete die Mannschaft intensiv im taktischen Bereich. Am Samstag bat Köpf seine Mannschaft zu drei Einheiten auf den Platz. „Wir haben in unseren ersten Vorbereitungsspielen schon gesehen, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen, wo es noch nicht so passt“ analysierte Köpf den Start der Vorbereitung. Das Trainingslager diente dazu vor allem defensive aber auch offensive Abläufe einzustudieren und zu verfeinern.

Zum wichtigsten Ziel des Trainingslagers erklärte Simon Köpf jedoch, die Neuzugänge gut zu integrieren und als Mannschaft enger zusammenzuwachsen. Dies sei der Mannschaft in diesem Trainingslager sehr gut gelungen, weshalb der Cheftrainer im Anschluss auch von einer rundum sehr gut gelungenen Sache sprach. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es für die Mannschaft noch ein gemeinsames Rafting Event, um mit einer teambildenden Maßnahme den Zusammenhalt in der Truppe zu stärken. Besonderes positiv ist dabei auch hervorzuheben, dass ausnahmslose alle Spieler des Kaders mit an Bord waren. Einige Spieler wie Tim Ruth mussten zwar noch individuelle Einheiten absolvieren, aber alle Spieler traten die Reise ins Allgäu mit an.