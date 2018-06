Essingen ohne TSV unvorstellbar

Auf den Tag genau hat der TSV Essingen seinen Geburtstag vor 125 Jahren mit einer Soirée in der voll besetzten Schloss-Scheune gefeiert. Mit einem wunderschönen Musikbeitrag der Geschwister Simone und Caroline Grupp, einer Podiumsdiskussion zum Thema, wie Ehrenamt besser gefördert werden kann, und mit Grußworten. Das einhellige Fazit: Essingens größter Verein ist ein ganz besonderer und prägt die ganze Gemeinde äußerst positiv.

Mit dem 1893 gegründeten kleinen Turnverein ging es schnell aufwärts: Ein Jahr nach seiner Gründung richtete er den Gauturntag aus. Der erste Vorsitzende, Helmut Präger, blickte detailliert zurück in der Chronik. 1910 wurde bei der katholischen Kirche die erste Halle gebaut, 1927 wurde die erste Damenriege gegründet, damals eine Seltenheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der SV Essingen ins Leben gerufen, der dann 1949 mit dem Turnverein zum TSV Essingen verschmolz. Ein Riesenerfolg waren die Volkswandertage, erinnerte Präger, Meilensteine in der Vereinsgeschichte waren der Bau der Remshalle (1973), das Stadion (1988) und die Schönbrunnen-Halle.

Die mitgliederstärkste Abteilung unter den acht Abteilungen ist die Turnabteilung, als „Aushängeschild“ nannte Präger die erste Fußballmannschaft. Vor allem bei der Jugend ist der Zuwachs in der Fußballabteilung enorm, auch von außerhalb kommen junge Sportler zum TSV Essingen. Momentan trainieren 25 Trainer die Jugendmannschaften.

Präger hatte aber auch daran erinnert, dass man an der Hallen-Kapazitätsgrenze angestoßen sei. In der Podiumsdiskussion hatte Bürgermeister Wolfgang Hofer entsprechende Erwartungen gedämpft: Man habe sehr viel Geld in Rems- und Schönbrunnen-Halle und in die Sportplätze investiert. Mittelfristig werde die Gemeinde aber einen Sportentwicklungsplan auf den Weg bringen. In seiner Festrede hatte Hofer erklärt, die Geschichte des TSV sei auch ein gutes Stück Heimatgeschichte, der Verein heute ein kleines mittelständisches Unternehmen, das hier ehrenamtlich, aber sehr professionell geführt werde. Essingen wäre ohne den TSV „unvorstellbar“. Er wünschte ihm, dass er „weiter wächst und gedeiht“ und weitere Zuwächse verbuchen kann.

Für den Sportkreisvorsitzenden Manfred Pawlita ist der TSV auch ein Verein, in dem „lebenslanges Sporttreiben von Kindesbeinen an wunderbar gelebt werden kann.“ Auf die Vereine würden Neuerungen zukommen, etwa der Ausbau des Gesundheitssportes, dazu brauche man die notwendige Infrastruktur wie Hallen und Sportplätze. Er verwies auf die Investitionen – „gut dass der TSV eine starke Gemeinde an seiner Seite hat.“ Pawlita wünscht sich „mehr solche mutigen Bürgermeister, für die es selbstverständlich ist, in die Vereine zu investieren.“ Und Essingen könne sich solche Investitionen auch leisten. Nach dem Auftaktabend im Jubiläumsjahr feiert der TSV im November eine große Gala in der Remshalle.