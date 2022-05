Essingen muss im Nachholspiel ran

Da hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen seit geraumer Zeit mal wieder keine Englischen Wochen gehabt und nun muss er an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) doch wieder ran. Zu Gast im Schönbrunnenstadion zum Nachholspiel ist der FC Wangen, der sich noch mitten im Abstiegskampf befindet, im Hinspiel jedoch siegreich gegen die Essinger gewesen ist.

Das Heimspiel gegen die SKV Rutesheim ist letztlich so gelaufen, wie sich TSV-Trainer Simon Köpf es vorstellt. Mit 4:0 wies man den Gegner in die Schranken und ließ hinten nahezu nichts anbrennen. Schön zu sehen ist, dass Yamoussa Camara immer mehr an seine alte Form anzuknüpfen scheint, nachdem er so lange in der Hinrunde verletzt gewesen ist. Er trat auch wieder bei den Offensivstandards in Erscheinung.

Derzeit nicht mitwirken kann Co-Kapitän Julian Biebl, der zwar mit leichtem Lauftraining begonnen hatte, den nun aber eine Erkältung wieder zurückgeworfen hat. Er ist keine Option für Mittwochabend. Gut kann er sich aber noch an das 1:2 im Hinspiel erinnern. Überhaupt ist Wangen natürlich keine unbekannte Mannschaft für die Mannen aus dem Schönbrunnenstadion. „Das ist eine richtig gute und homogene Truppe, die kompakt steht. Beim FCW stimmen Willen und Mannschaftsgeist einfach immer und deswegen marschiert er auch immer bis zur 90. Minute“, gibt Biebl seinen Mannschaftskollegen einen kleinen Ausblick, was auf den TSV zukommen wird.

Zu diesen Tugenden gesellen sich noch einige sehr gute Einzelspieler, die jedem Verbandsligisten guttun würden, ergänzt der Sechser. Nun befindet sich der TSV im „Niemandsland“ der Liga, wie es Trainer Simon Köpf kürzlich formulierte, dennoch scheint Essingen weiter motiviert zu sein, wie der jüngste Erfolg gezeigt hat. „Das schulden wir allein schon aus Respekt dem Trainer. Mit ihm haben viele noch zusammengespielt, er ist ein Essinger Gesicht. Dazu macht er sehr starkes Training, bei dem aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt“, erklärt Biebl, warum der TSV gewillt ist, bis zum Saisonende Vollgas zu geben. Jeder sei gewillt und Biebl ist sich sicher, dass man das am Mittwochabend auch wieder erkennen wird.