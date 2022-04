Essingen möchte Wiedergutmachung

Diese Englische Woche haben sie sich beim Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen gänzlich anders vorgestellt. Mit 1:3 daheim verloren gegen Tübingen. Es hat aber vielmehr die Leistung geschmerzt, nicht die Tatsache der Niederlage allein. An diesem Samstag (15 Uhr) nun kann der TSV also prompt Wiedergutmachung betreiben, gastiert allerdings beim starken Tabellenfünften TSV Berg.

Es war die bereits achte Niederlage in dieser Saison, die erste allerdings erst unter Interimstrainer Simon Köpf in seinem siebten Spiel. „Das war nicht gut, das war richtig schlecht, das wissen die Jungs allerdings auch. Das fing schon mit der mangelnden Körperspannung an beim Warmmachen vor der Partie“, ärgerte sich Köpf auch noch im Nachgang. Und wie ihm die Leistung gestunken hat, das hat er mit drei Wechseln nach bereits 45 Minuten deutlich untermauert – es wären noch weitere Wechsel möglich gewesen. „Hätte ich häufiger wechseln können, dann hätte ich es gemacht, ganz sicher“, bestätigt der TSV-Trainer. Die zweite Halbzeit versöhnte nur bedingt, der Anschlusstreffer fiel, jedoch fing man sich kurz vor Spielende bei einem Konter den dritten und entscheidenden Treffer. Die verdiente Niederlage war spätestens da in Stein gemeißelt. Auch Lukas Rösch wurde ausgewechselt, jedoch hatte sich der Stürmer auch am Oberschenkel verletzt und wird in Berg ausfallen. Fraglich sind dazu die Routiniers Patrick Funk und Niklas Weißenberger.

Die Berger haben als Fünfter mittlerweile sieben Punkte mehr auf dem Konto als der TSV, dabei jedoch auch ein Spiel mehr absolviert. Zwei Niederlagen weniger und mit 16 Siegen zwei mehr als Essingen führen unter anderem dazu. Zuletzt holte Berg ein 1:1 bei Leinfelden-Echterdingen. Die Berger haben, ähnlich wie Essingen, nicht den einen Knipser in ihren Reihen. Thomas König führt die interne Liste mit zwölf Treffern an, genauso viele Treffer hat auch Essingens Toptorjäger Niklas Weißenberger auf dem Konto. Identische Zahlen auch beim jeweils Zweitplatzierten in diesem Segment: Sowohl Vlad Munteanu als auch Niklas Groiß haben jeweils acht Mal ins Schwarze getroffen. Vor der Donnerstagseinheit wird Köpf seine Mannen noch einmal ins Gebet nehmen, Tübingen noch einmal ansprechen. „Dann aber richten wir unseren Fokus auf Berg. Es war ein schlimmes Spiel, ja. Aber wir müssen deswegen nicht alles über den Haufen werfen, was bislang gut war“, gibt sich Essingens Übungsleiter bereits wieder versöhnlich. Seine Mannschaft hat nun schnell wieder die Gelegenheit, die Niederlage gegen Tübingen in die Kategorie Ausrutscher zu verbannen, wenngleich Köpf vor dem kommenden Gegner den größten Respekt hat: „Das ist für mich eine der spielstärksten Mannschaften, die wir in der Liga haben. Wir haben das Hinspiel zwar mit 1:0 gewonnen, hatten aber auch mächtig Dusel, weil Berg seine Chancen nicht genutzt hatte. Das war insgesamt das Problem des TSV in der Hinrunde. Dieses Manko aber scheinen sie aktuell abgestellt zu haben.“ Viel mehr Warnung geht nicht, seine Mannen wissen also Bescheid.