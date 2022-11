Essingen klettert auf den ersten Platz

Bereits nach sechs Minuten haben die Essinger schon wie die vermeintlich sicheren Sieger ausgesehen. Als Niklas Weissenberger das 3:0 besorgte, schien die Partie endgültig entschieden zu sein. Fellbach gab sich jedoch nicht auf, kam in der Schlussphase nochmal auf 2:3 heran, doch der eingewechselte Lukas Rösch sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit für die endgültige Entscheidung.

„Wir wussten, dass die Anfangsphase eine Stärke der Fellbacher ist, da haben sie schon einige Tore geschossen, da wollten wir von Beginn an voll dagegenhalten“, erklärte Simon Köpf nach dem Spiel. Dieser Plan ging voll auf. Bereits nach zwei Minuten sorgte Niklas Groiß nach flacher Hereingabe von Anes Handanagic für die frühe Essinger Führung. In der fünften Minute zog Weissenberger in den Strafraum und konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Yusuf-Serdar Coban zeigte sich abermals eiskalt vom Elfmeterpunkt und erhöhte die Essinger Führung. Fellbach zeigte sich kurz geschockt, bot Essingen allerdings einen hochklassigen Kampf. Doch trotz der Fellbacher Leistungssteigerung blieb die Essinger Defensive stabil und ließ nur wenige Tormöglichkeiten zu. In der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren mehr die Kontrolle. Doch trotz größer werdendem Druck schaffte es die Heimelf kaum einmal torgefährlich zu werden. In der 75. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung für die Essinger. Zunächst konnte ein Schuss von Dean Melo nur zum Eckball abgewehrt werden. Dieser brachte Coban auf den Kopf von Weissenberger, der zur 3:0-Führung einköpfte. In der 78. und 88. Minute sorgte Niklas Hofmeister allerdings noch einmal für richtig packende Schlussminuten. Die Fellbacher versuchten noch einmal alles. Essingen hielt mit aller Macht dagegen und sorgte in der 94. Minute für die endgültige Entscheidung. Johannes Eckl eroberte im Mittelfeld den Ball, schickte Lukas Rösch auf die Reise, dieser blieb vor Meister eiskalt und sorgte für die viel umjubelte Entscheidung. Der Lohn: die Tabellenführung.