Essingen kann stolz auf seine Leistung sein

Der Name ist Programm: Die Gewerbegemeinschaft Feuer und Flamme „brennt“ für Essingen und hat am Wochenende in der Remshalle einen imponierenden Gewerbegarten veranstaltet. Die zahlreichen Besucher an den beiden Tagen zeigten sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der 30 Aussteller.

Bisher hieß die Leistungsschau I.D.G.(Ideen für Dienstleistung und Gewerbe), doch da in Essingen derzeit die Remstal-Gartenschau ist, hat man sich dieses Jahr für den Namen Gewerbegarten. Die Aussteller haben sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. Dies betonte auch der Vorsitzende der Gewerbegemeinschaft Feuer und Flamme, Hans Wiedmann, bei der offiziellen Eröffnung, zu der auch die Remsquellnixe Katja Biehringer gekommen war. Wiedmann freute sich über das große Engagement der Essinger Firmen, die ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen brauchten.

„Wir sind Essingen und können stolz sein auf das, was wir leisten“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hofer und zollte den Gewerbetreibenden großen Respekt. Man habe auch das Thema Gewerbegarten mit vielen Blumen und Pflanzen an den Ständen umgesetzt. Der Fanfarenzug der Haugga Narra Essingen mit einem spontanen Flashmob und die Böllerschützen aus Schrezheim bereicherten die Eröffnungsfeier.

Die Besucher der Ausstellung zeigten sich beeindruckt vom vielfältigen Angebot. Zahlreiche Handwerksbetriebe aus den Bereichen Bauen, Energie und Wohnen waren mit von der Partie, es gab eine Modenschau einer Boutique, Medien und Werbefirmen waren vertreten und man konnte sich an einem Stand über Motorräder und Fahrräder informieren. Versicherungen, Finanzdienstleister, eine EDV-Firma und ein Uhrengeschäft mit Remstaluhren komplettierten die Ausstellung. Eine Schüler-AG der Parkschule präsentierte selbst gezüchtete Pflanzen.

Im Rahmenprogramm gab es ein zünftiges Weißwurstfrühstück mit dem Musikverein Essingen, Maximilian Jäger und seine Band gefielen mit deutscher Popmusik und am Samstagabend wurde Feuershow inszeniert.

Wer etwas Gutes tun wollte konnte sich gegen eine Spende zugunsten der Initiative „Tour Ginko“ von einer Friseurmeisterin eine neue Frisur verpassen lassen.