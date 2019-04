Essingen freut sich auf das Open Air der Blasmusik

Alle zwei Jahre findet am 1. Mai das traditionelle Open Air der Blasmusik statt. Seit 20 Jahren organisiert die Touristikgemeinschaft Sagenhafter Albuch das Fest. Nun steigt es zum zweiten Mal in Essingen.

Eigentlich außerplanmäßig, da aber die Remstal-Gartenschau kurz bevorsteht, fungiert das Blasmusik Open Air als Pre-Opening-Event. Sieben Musikvereine aus der Albuch-Region nehmen Teil und werden die Zuschauer an der Remshalle mit vielseitiger Blasmusik von Klassik, über Pop bis hin zum Jazz begeistern.

Martin Albrecht, Vorsitzender des Musikvereins Essingen, wünscht sich gutes Wetter für das Event. Sollte es jedoch trotzdem von oben her nass werden, wird die Musik einfach in der Remshalle spielen. Da ist man flexibel. Von der Partie sind die Musikvereine Essingen, Königsbronn, Steinheim, Bartholomä, Hüttlingen, Lautern und die Werkkapelle Spießhofer und Braun aus Heubach. Die Musikvereine sind allesamt in der Region ein kultureller und traditioneller Bestandteil des Lebens in der Gemeinde. Insgesamt handelt es sich um 250 Musiker, die zum grandiosen Abschluss ein gemeinsames Meisterwerk spielen werden.