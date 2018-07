Essingen feiert sein Kinderfest

Bei der Schönbrunnenhalle feiern die Essinger Kinder am 13. und 14. Juli ihr Kinderfest. Die Vereine, welche die Bewirtung übernehmen, sind der Reit- und Fahrverein, der VdK und der Skiclub. Das Fest startet am Freitag, 13. Juli, mit einer Schülerdisco von 19 bis 22 Uhr, organisiert von den Haugga Narra. Ebenso um 19 Uhr findet das Abendchoralblasen durch den Posaunenchor Essingen in Dauerwang, Forst und Hermannsfeld statt. Der Samstag, 13. Juli, beginnt um 6.30 Uhr mit dem Tagwachblasen durch den Musikverein. Um 12.30 Uhr ist ein ökumenischer Festgottesdienst in der evangelischen Kirche. Ab 13.15 Uhr ist die Aufstellung des Festzugs vor dem alten Schulhaus. Nach dem Umzug folgt ein umfangreiches Programm bei der Schönbrunnenhalle. Im Festzelt unterhält der Musikverein. Am Abend spielt ab 19.30 Uhr die Partyband Sun’n’Fun.