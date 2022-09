Essingen fährt zur Mannschaft der Stunde nach Leinfelden-Echterdingen

Hochzufrieden zeigte sich Essingens Trainer Simon Köpf nach dem Auftritt seiner Mannschaften gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Ein Spiel, in dem die Mannschaft über 90 Minuten defensiv gut gearbeitet hat und sich über die gesamte Spielzeit einige gute Tormöglichkeiten erspielen konnte.

Diese gute Form wird es sicherlich auch gegen den kommenden Gegner benötigen. Nach schwachem Saisonstart mit zwei Niederlagen zum Auftakt drehte Calcio in den vergangenen Wochen so richtig auf, gewann die letzten fünf Partien allesamt, erzielte dabei 23 Treffer und besiegte den Tabellenführer aus Ilshofen, der sonst alle seine Spiele gewinnen konnten. Köpf spricht beim kommenden Gegner über eine „fußballerisch sehr, sehr starke Mannschaft mit einem extrem offensiven Ansatz“. Gespickt mit super Einzelspielern wie Cardinale im Sturm oder Pepic im Zentrum gehört Calcio individuell sicher zu den besten Mannschaften der Liga. Auch Flügelstürmer Bastian Joas ist in Essingen natürlich bestens bekannt, spielte er doch die letzte Saison noch in Essingen bevor er jetzt wieder nach Leinfelden zurückkehrte. „Stoppen kann man diese Mannschaft mit dieser Qualität natürlich nur im Verbund“, weiß Köpf und führt weiter aus: „Es wird wichtig sein trotzdem unser Spiel durchzudrücken und der Partie unseren Stempel aufzudrücken“.

Verzichten muss der Essinger Coach dabei auf Innenverteidiger Ruther, der sich gegen Schwäbisch Hall einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Auch Kapitän Tim Ruth, der studienbedingt mehrere Wochen in den USA verbringen wird, steht Köpf am Sonntag nicht zur Verfügung. Weiterhin ausfallen werden zudem Wiedmann und der langzeitverletzte Krasniqi. Offen ist aktuell noch der Einsatz von Weissenberger, der berufliche Verpflichtungen hat und seinen Einsatz noch nicht garantieren kann. Nach längerem Auslandsaufenthalt wird Lukas Rösch jedoch mal wieder im Kader stehen und eventuell eine Einwechseloption darstellen. Anpfiff in Leinfelden ist an diesem Sonntag um 15 Uhr.