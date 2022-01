Essingen chancenlos gegen die Stuttgarter Kickers

(an) – Fußball-Verbandsligist TSV Essingen hat an diesem Mittwochabend den Oberligisten Stuttgarter Kickers auf seinem Kunstrasen am Schönbrunnenstadion empfangen. Am Ende musste sich die Mannschaft von Stephan Baierl mit 1:5 (1:3) geschlagen geben.

Erstmals im Essinger Trikot am Start waren die beiden Winterneuzugänge Atmir Krasniqi und Endrit Ibishi. In der Startelf war auch der lange verletzte Yamoussa Camara wieder mit von der Partie. Die Essinger wurden in diesem Test kalt erwischt. Bereits in der zweiten Minute war David Braig zur Stelle und markierte das 1:0 für die Landeshauptstädter. Per Kopf war er bei einer Ecke zur Stelle. Doch die Gastgeber waren schnell zurück im Spiel. Niklas Weissenberger wurde im Strafraum gefoult, Felix Nierichlo verwandelte früh zum Ausgleich (10.). Die Freude war nur von kurzer Dauer, denn bereits drei Minuten später gingen die Blauen wieder in Führung. Nach einer schnellen Kombination schoss Ivo Colic aus 18 Metern und überwand mit diesem Versuch Jonas Gebauer im TSV-Gehäuse. Die Gäste merkten, dass die Essinger vor allem mit dem schnellen Spiel ihre Probleme hatten und nutzten diesen Umstand clever aus. Wieder ging es schnell nach vorne, der Ball kam in die Mitte zu Torben Hohloch, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte – 1:3 (25.). Auch in der zweiten Hälfte machten die Stuttgarter weiter mit ihrem schnellen Spiel und wurden schließlich in der 65. Minute belohnt. Ein Schuss von Niklas Benkeser aus etwa 16 Metern landete zum 4:1 für die Gäste im Tor. Den Schlusspunkt setzte Tyron Profis. Ein langer Ball hebelte zuvor die Essinger die Abwehr aus, so dass Profis das 5:1 markieren konnte, was zugleich der Endstand war (81.).