Es grüßt die Blumengöttin

Florine: Der Name passt. Schließlich ist sie in der römischen Mythologie die Göttin der Blumen und des Frühlings. Bis aber der farbenfrohe, ziemlich opulente Gruß aus Essingen an die Autofahrer direkt an der B29 aufgestellt werden konnte, hatten fleißige Frauenhände ganz schön zu tun und bewiesen viel Geschick und Kreativität.

Es war noch Winter, als sich die sechs Künstlerinnen des Aalener Ateliers „MalSein“ im Essinger Bauhof Anfang des Jahres ans Werk machten: Edeltraut Hein, Karin Kälber, Ines Kolb, Bettina Tangorra, Renate Weber und Andrea Lingel. Zuerst wurde aus Dachlatten das Grundgerüst gezimmert. Dann kam Drahtgeflecht drüber und schließlich begann eine zeitraubende Arbeit. Aus Papier und Leim wurde eimerweise Pappmaché angerührt, aus unzähligen Lagen Schicht für Schicht der Korpus modelliert. Eine besondere Herausforderung und ein schwieriger „Bauabschnitt“ beim Modellieren waren die Überhänge und Rundungen, erklärt Andrea Lingel. Aber eben die machen auch den Reiz der barocken Erscheinung aus, die durchaus etwas an eine archaische Fruchtbarkeitsgöttin erinnert.

Nachdem die Farbschichten dann aufgetragen und etwa 300 Kilo Material verbaut waren, erinnerte Florine mehr und mehr an eine Pop-Art-Göttin. Etwa 350 Arbeitsstunden hatten die Künstlerinnen investiert. Ein Fiberglas-Überzug macht die zweieinhalb auf zweieinhalb Meter messende und fast drei Meter hohe Figur wetterfest. Denn die bunte Göttin mit den floralen Blumengrüßen auf Schildern außen herum soll an Essingens Verkehrsknoten-Hauptpunkt an der B 29, der Landstraße 1165 und der Landstraße 1080, nicht nur auf die gerade laufende Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd hinweisen. Sondern auch schon Mal vorausschauend auf die Interkommunale Gartenschau Remstal im Jahr 2019 Appetit machen. Essingen kommt bei dieser städte- und gemeindeübergreifenden Gartenschau nämlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Entspringt doch bekanntlich in der 6500-Einwohner-Gemeinde zwischen dem Hauptort und Lauterburg die Rems.

Von einem Podest aus grüßt Florine nun an Essingens Ortseingang Pendler, Touristen, Reisende und natürlich die Essinger. Bei der Enthüllung des neuen üppigen Essinger Wahrzeichens freute sich Bürgermeister Wolfgang Hofer ganz besonders: „Unser Ortseingang ist nun fröhlicher und bunter geworden. Florina wird sicher Eindruck hinterlassen.“