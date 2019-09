Erste Saisonniederlage für den FC Wangen

Wieder einmal hat es für den FC Wangen beim TSV Essingen nichts zu holen gegeben. Mit einer klaren 1:5-Niederlage im Gepäck und einem Platzverweis für Kapitän Simon Wetzel mussten die Allgäuer ihre lange Heimreise antreten. Auch am Ergebnis gab es für Wangens Trainer Adrian Philipp nicht viel zu beschönigen: „Die Niederlage geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“

Alles andere als gut begann die Partie in Essingen für die Gäste aus Wangen, viel zu viele einfache Fehler begingen die Rot-Weißen. Wangens Trainer Adrian Philipp ahnte schon Böses: „Die ersten fünf Minuten waren wirklich katastrophal, das habe ich selten erlebt.“ Nach einem haarsträubenden Fehler gingen die Essinger bereits nach vier Minuten in Führung. Ein Freistoß an der Mittellinie wurde von den Wangenern schnell ausgeführt, jedoch landete der Ball direkt in den Füßen des Gegners, der Angriff rollte auf die FC-Abwehr zu, den Schuss von Patrick Funk ließ Torhüter Marcel Maier, der in Essingen den Vortritt vor Julian Hinkel bekam, nach vorne abprallen, Tamàs Herbàly staubte zum 1:0 ab.

Harmlose Wangener

Wangen hatte seine einzige nennenswerte Tormöglichkeit Mitte der ersten Spielhälfte, Jan Gleinser setzte sich über die rechte Seite durch, seinen Pass ins Zentrum setzte Okan Housein knapp neben den Torpfosten. Das war es dann auch schon gewesen von den Offensivbemühungen der Gäste. Essingen hatte vor der Halbzeit durch Fabian Weiß und Jermain Ibrahim noch zweimal die Chance die Führung der Hausherren zu erhöhen, vergab aber aus aussichtsreichen Positionen.

Wangen war vor allem in der Offensive viel zu harmlos, daher stellte Philipp in der Pause auch taktisch um. „Wir haben in der Pause auf eine Dreierkette umgestellt, jedoch wurde unser Spiel dadurch auch nicht wirklich besser“. Der TSV Essingen blieb weiterhin die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich Möglichkeit um Möglichkeit, hielt den FC Wangen aber durch eine schlechte Chancenauswertung noch im Spiel. In der 64. Spielminute rettete, der in der Halbzeit eingewechselte Daniel Wellmann, einen Schuss von Jose Antonio Gurrionero Munoz aus elf Metern gerade noch auf der Linie.

Kapitän beschwert sich

Der darauffolgende Eckball köpfte ernuet Gurrionero Munoz aufs Wangener Tor, diesmal klärte Simon Wetzel unter Mithilfe des Querbalkens, jedoch entschied der Linienrichter, zum Unmut der Gäste, auf Tor. Simon Wetzel, der den Ball klärte, rannte unmittelbar danach zum Linienrichter und beschwerte sich vehement und erhielt die erste Verwarnung. Jedoch beruhigte Wetzel, der den Ball nicht hinter der Linie sah, auch nicht, als Schiedsrichter Marc Packert hinzukam und sah die Ampelkarte und durfte somit frühzeitig zum Duschen.

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand und einem Mann weniger, waren die Aussichten des FC Wangen auf einen Punktgewinn sehr düftig, dennoch erzielte Fabian Eninger im Anschluss eines Eckballs in der 69. Minute den überraschenden Anschlusstreffer. Die Wangener Hoffnung hielt aber nicht lange, nur vier Minuten später stellte Essingen den alten Torevorsprung wieder her. Einen Eckstoß von Nierichlo köpfte Niklas Groiss zum 3:1 ins Tor. Danach war das Spiel aus Wangener Sicht gelaufen, die Gäste wussten dem Offensivspiel der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen. Bereits in der 76. Minute sorgte Herbàly mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. Kurz vor Schluss schnürte auch noch Niklas Groiss seinen Doppelpack, eine Flanke vom eingewechselten Adnan Rakic köpfte der der ebenfalls eingewechselte Dimitrios Dodontsakis vom zweiten Pfosten zu Groiss, der keine Mühe hatte den 5:1-Endstand zu markieren.

Adrian Philipp war nach der Partie natürlich restlos bedient: „So kann man in Essingen mit Sicherheit nicht bestehen, beinahe jeder Einwurf oder Freistoß von uns, wurde zu einer Chance für Essingen. „Mit sieben Punkten aus vier Spielen kann der FC Wangen dennoch auf einen gelungenen Saisonstart blicken.