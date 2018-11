In der Schloss-Scheune in Essingen gastiert am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr die Schauspielerin Julia Stemberger gemeinsam mit dem Duo de Salón mit einem Abend unter dem Motto „Advent gestrichen“.

Umwerfend komisch und magnetisch zugleich wirkt die Schauspielerin Julia Stemberger auf ihr Publikum. Sie liest erheiternde Texte zur Adventszeit von Guy de Maupassant, Bert Brecht, Ludwig Thoma, Helmut Qualtinger. Ein Weihnachtsfest ist misslungener als das andere in den klug ausgewählten, schwarzhumorigen Geschichten.

Das Ensemble Duo de Salón mit Peter Gillmayr (Violine) und Guntram Zauner (Kontragitarre) spielt dazu herzerwärmende Musik von Henry Purcell, Johann Sebastian Bach und internationale Weihnachtsmusik.

Neben Erfolgen im Theater spielte Stemberger in einer Reihe von Fernseh- und Kinofilmen mit wie „Der Schattenmann“, „Der König von Sankt Pauli“ und erst jüngst in der populären österreichischen Serie „Vorstadtweiber“. Seit einigen Jahren liest sie aus humoristischen Werken, wobei Lesung allein Stembergers Kunst nicht erschöpfend beschreibt. Die Schauspielerin schlüpft im Sekundentakt von einer Rolle in die nächste.