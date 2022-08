Endstation Schrottplatz: Essinger Firma bietet in Einblicke ins Recycling

Ob auf dem Dachboden, im Keller oder in der Abstellkammer: Über die Jahre sammelt sich bei den meisten Menschen mal mehr, mal weniger Gerümpel und kaputter Krempel an, der letzten Endes auf dem Schrott landet. Aber was passiert mit den Gegenständen, die auf dem Schrottplatz landen? Und welche Rolle spielt das Thema Recycling dabei?

Auf diese und andere Fragen gibt es Antworten bei den öffentlichen Platzführungen, die das Recyclingunternehmen Scholz ab kommender Woche an jedem letzten Freitag im Monat, jeweils um 13 Uhr, anbietet. Der erste Termin ist somit der 28. August, der letzte dieses Jahres im Oktober.

Wie das Unternehmen in einer Pressemeldung mitteilt, sind die Führungen auf etwa eine Stunde angesetzt, auch seinen individuelle Termine mit größeren Besuchergruppen (ab zehn Leuten) möglich. Treffpunkt ist der Haupteingang der Recyclingfirma an der Berndt-Ulrich-Scholz-Straße 1 in Essingen. Für eine Teilnahme wird festes Schuhwerk empfohlen.

Bei Interesse bittet das Unternehmen um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07365/840 oder per E-Mail an