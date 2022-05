Endlich wieder ein Essinger Heimsieg

In der Fußball-Verbandsliga ist es schon eine Weile her, dass der TSV zuhause jubeln durfte. TSV-Trainer Simon Köpf forderte bereits mehrfach von seinem Team, sich vor allem zuhause den eigenen Zuschauern vernünftig zu präsentieren. Das taten sie schließlich an diesem Wochenende und schlugen die SKV Rutesheim mit 4:0.

Auch ohne den rotgesperrten Niklas Wißenberger wurde es nach bereits vier Minuten gefährlich für die Gäste. Nach einer Ecke von Felix Nierichlo gelangte der Ball zu Yusuf-Serdar Coban, dessen Schuss der SKV-Schlussmann parierte. Fünf Minuten später dann aber klappte es mit dem Treffer. Ein Freistoß von Patrick Funk klatschte an den Pfosten, Dean Melo war zur Stelle und staubte ab zum 1:0 (9. Minute). Kurz darauf bereits flankte Tim-Ulrich Ruth in den Strafraum, in dem Niklas Groiß ein freudiger Abnehmer war und zum 2:0 einnetzte (17.). Und Groiß hätte fast noch einen weiteren Treffer nachgelegt, als er das Lader nach einem langen Ball von Patrick Auracher über den herauseilenden SKV-Schlussmann lupfte, das Tor jedoch knapp verfehlte (27.). Nur eine Minute späte schlüpfte Groiß in die Funktion des Vorbereiters. Nach einem Steckpass von ihm rannte Dean Melo alleine aufs Tor zu, verfehlte dieses jedoch knapp (28.). Bei einem Schuss von Coban war schließlich erneut der SKV-Keeper zur Stelle (30.), drei Minuten er nach einem strammen Schuss von Ruth zur Stelle.

Auch in der zweiten Hälfte war es eigentlich ein Spiel auf ein Tor. Nach einer weiteren Nierichlo-Ecke köpfte Yamoussa Camara knapp am Tor vorbei (58.). Nur drei Minuten später bediente Ruth per Flachpass in der Mitte Groiß, der diesmal den Ball am Tor vorbeischob (61.). Die Führung hätte längst höher sein müssen, dann aber wurde dich noch sukzessive am Ausbau gearbeitet. Coban bediente den eingewechselten Atmir Krasniqi, der auf und davon war, kurz vor dem Tor dann aber uneigennützig zu Groiß querlegte, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 stellte (68.). Nach einer Flanke von Melo setzte Groiß schließlich einen Kopfball knapp neben das Tor (75.). Dan bediente erneut Auracher mit einem langen Ball Erman Kilic, dessen Abschluss aber haarscharf über das Tor segelte. Den Schlusspunkt durfte schließlich Coban setzen, der in einen zu kurz geratenen Rückpass auf den Torwart spritzte und den 4:0-Endstand und damit den 16. Saisonsieg herstellte (85.).