Eine vorbildliche Führungskraft

„Normalerweise bin ich gut informiert, doch von diesem Besuch habe ich nichts gewusst“. Mit diesen Worten hat der Vorsitzende des DRK-Kreisverbands Aalen, Eberhard Schwerdtner, beim Ehrungsabend in der Schlossscheune in Essingen die Anwesenheit von Lorenz Menz, Präsident des Landesverbandes Baden-Württemberg, kommentiert. Die Überraschung ist geglückt: Schwerdtner wurde für sein 30-jähriges ehrenamtliches Engagement an der Spitze des Kreisverbandes geehrt.

Zunächst würdigte sein Stellvertreter Helmut Bezler die Verdienste von Schwerdtner. In den vergangen drei Jahrzehnten seien stolze 14 große Bauvorhaben des Roten Kreuzes realisiert worden. Schwerdtner setze sich stets für das Wohl des Kreisverbandes ein und sei ein Bindeglied zwischen den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern. Als Zeichen des Dankes überreichte Bezler einen Gutschein für ein Restaurant in Südtirol.

Lorenz Menz bezeichnete den Geehrten als „eine vorbildliche ehrenamtliche Führungskraft“. Sein Wort habe auch im Landesverband ein großes Gewicht. Schwerdtner liebe das offene Wort und behandle die Menschen immer menschlich.

Er sei ein „Glücksfall“ für den Kreisverband Aalen und für das Rote Kreuz im Land.

Neben Eberhard Schwerdtner wurden an diesem Abend noch 39 langjährige und verdiente ehrenamtliche DRK-Mitarbeiter geehrt.

65 Jahre: Hans Gall (Neresheim).

60 Jahre: Elsbeth Langen (Unterkochen), Marta Starz (Essingen), Bernhard Werner (Elchingen).

55 Jahre: Josef Fürst, Richard Rumm, Alois Stock, Otto Wünsch (alle Röhlingen), Wolfgang Dittrich (Unterkochen), Otto Zwerger (Jagstzell), Johann Krobot (Wasseralfingen), Gertrud Linse (Oberdorf).

50 Jahre: Horst Blohmann, Gerhard Grubauer, Rudolf Hornischer, Anton Jäger, Alfons Schierle, Ludwig Weiss (alle Stetten), Rosemarie Gubo (Lauchheim), Irmgard Hieber (Unterkochen), Xaver Maier (Neuler), Elisabeth Rupp (Dorfmerkingen).

40 Jahre: Andrea Daniel (Fachsenfeld/Dewangen), Eugen Freihart (Ohmenheim), Hannelore Grundler, Heidrun Wenzel, Theresia Wenzel (alle Aalen), Lorenz Ladenburger (Kerkingen), Uwe Neuwirth (Oberkochen).

25 Jahre: Elisabeth Gall, Iris Gentner (beide Unterkochen), Philipp Grubauer (Neresheim), Margit Hartmann (Lauchheim), Brigitte Schmid(Elchingen).

Sonderehrungen für ihren langjährigen Dienst beim Blutspenden erhielten Annemarie Duscher (Bopfingen), Karl-Heinz Mendler (Ellwangen), Erika Schreiber (Aalen) und Irmgard Zimonich (Wasseralfingen). Petra Appelt (Ellwangen) wurde ihre langjährige Tätigkeit als Schriftführerin ausgezeichnet.