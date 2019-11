Ein Unbekannter ist am Mittwochabend in ein Wohnhaus in der Albuchstraße eingebrochen. Die Tat bemerkten die Bewohner, als sie gegen 19 Uhr nach Hause kamen.

Der Einbrecher hatte die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen und gelangte so in das Haus. Er durchsuchte dieses nach Wertsachen und entwendete Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro.

Eine eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg.