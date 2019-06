Einblicke ins künstlerische Schaffen

Die Remstal-Gartenschau macht’s möglich: 13 Künstler haben jetzt in Essingen im Schlosspark eine einzigartige Skulpturenschleife geschaffen. Vorausgegangen war ein dreiwöchiges Bildhauersymposium mit den Künstlern Jo Kley, Christoph Traub, Claudia Dietz und Raphael Beil.

Die vier Bildhauer hatten in aller Öffentlichkeit an ihren Werken gearbeitet und dabei zahlreichen Besuchern einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen gewährt. Dabei hat es natürlich ziemlich gestaubt, doch sowohl den Künstlern als auch den oft stillen Beobachtern machte das Ganze riesigen Spaß.

Zum Abschluss des Symposiums wurde jetzt eine Skulpturenschleife mit Werken von neun weiteren Künstlern eröffnet.

„Kunst wäscht den Staub von der Seele“

Dabei zitierte Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer mit den Worten „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ keinen geringeren als den legendären Pablo Picasso. Hofer freute sich, dass das Symposium so gut gelungen sei. Die Steine seien förmlich in Bewegung geraten. Kunst im öffentlichen Raum schaffe Identität und Heimat, unterstrich der Bürgermeister.

Organisator Christoph Traub bedankte sich im Namen der Künstler bei der Gemeinde für die tolle Unterstützung des Symposiums. Auch die Nachbarn hätten sich sehr kooperativ gezeigt.

Die Kunstsachverständige Sabine Heilig aus Nördlingen hob in ihrem Einführungsvortag hervor, dass es in Deutschland erst seit den 50er-Jahren so etwas wie Kunst im öffentlichen Raum gebe. Essingen sei ein hervorragendes Beispiel dafür, was alles entstehen könne.

Das Symposium habe eine Plattform für die Kommunikation zwischen Künstlern und Betrachtern geboten. Es sei Gemeinschaft und ein kollektives künstlerisches Schaffen entstanden. Im Hinblick auf den Skulpturenweg betonte Heilig, das hier mit Stein, Bronze, Holz und Stahl gearbeitet worden sei. An einem Rundgang durch den Skulpturenweg nahmen rund 200 Besucher teil.

Die insgesamt 16 Exponate reichen unter anderem von Maskenpaaren und einer Leiter über die Aphrodite und Variationen mit Rot bis hin zu Ikarus oder einem Schafbrunnen.