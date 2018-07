Bei einem festlichen Gottesdienst in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Essingen hat Pfarrer Andreas Frosztega das neue Bild vom barmherzigen Jesus gesegnet. Dabei ist die Freude der Gläubigen deutlich zum Ausdruck gekommen. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die erweiterten und renovierten Räume des Pfarrbüros ihrer Bestimmung übergeben.

Pfarrer Frosztega bezeichnete das Bild als ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Die Aufschrift „Jeus, ich vertraue auf dich“ sei für jeden Gläubigen ein Aufruf, der Liebe Gottes zu folgen. Barmherzigkeit bedeute nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, sondern sei mit dem Mut verbunden, in der heutigen Ellenbogen-Gesellschaft die vielfach vorhandene materielle und seelische Not zu sehen und zu überwinden. Mit „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden“ zitierte der Pfarrer ein Bibelwort.

Neben dem neuen Bild segnete Frosztega auch Kreuze, die im erweiterten und renovierten Pfarrbüro ihren Platz finden werden. Über dieses Projekt berichtete am Ende des vom Kirchenchor unter der Leitung von Tobias Woletz mitgestalteten Gottesdienstes der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Hermann Lüffe. Man habe sich bereits 2013 mit diesem Bauvorhaben befasst. „Wir sind jetzt fertig und es ist gut geworden“, sagte Lüffe. Ein besonderer Dank für ihr großes Engagement galt Pfarramtssekretärin Elke Lüffe, die sich über ein Geschenk freuen konnte.

Nach dem Schlusslied „Großer Gott wir loben dich“ zog eine stattliche Prozession ins gegenüberliegende neue Pfarrbüro. Hier segnete Pfarrer Frosztega die Räume. Ein Grußwort sprach Architekt Otto Bahmann. Zahlreiche Gemeindemitglieder nutzten die Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen.