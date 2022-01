Echter Hochkaräter: TSV Essingen angelt sich Defensivspezialist Steffen Lang

Genau den richtigen Zeitpunkt erwischt hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen, genauer gesagt Sportdirektor Patrick Schiehlen. Genau zu dem Zeitpunkt nämlich, als sich Steffen Lang, der seine fußballerische Kariere einst beim FC Pflaumloch begann, dazu entschlossen hatte, den Profifußball an den Nagel zu hängen, hatte sich Schiehlen bei dem 28-Jährigen gemeldet – und ihn letztlich von Essingen überzeugt. Am Dienstagabend hat Lang beim TSV einen Kontrakt über zweieinhalb Jahre unterschrieben, am Mittwochabend dann das erste Mal bei der Mannschaft von Stephan Baierl mittrainiert. „Er muss jetzt schnellstmöglich seinen alten Fitnesszustand erreichen, um uns entsprechend schnell weiterzuhelfen“, sagt Schiehlen. „Steffen ist ein Spielertyp, wie wir ihn noch nicht haben in unseren Reihen.“

Jugend beim VfB, dann Bielefeld, Köln und Verl

Die ersten Stationen von Lang waren der TSV Nördlingen und der FC Pflaumloch, ehe es dann in die U17 des VfB Stuttgart ging. Dort kickte Lang bis 2015, in der U19 und schließlich dem VfB II. Von dort aus ging es zu Arminia Bielefeld, wo Lang zwei Jahre spielte. Drei Jahre trat er dann für Viktoria Köln vor den Ball, ehe er seine Karriere beim SC Verl 2021 beendete. Das vergangene Jahr hat er dazu genutzt, sein Bachelor-Studium zu beenden und eine langwierige Fersenverletzung auszukurieren. Ab sofort wird er der Defensive der Essinger mehr Stabilität verleihen. Gemeinsam mit seiner Frau hat er beschlossen, fortan in der Region zu bleiben. „Ein Kind der Region, dann die fußballerische Vita – das alleine reicht doch schon zur Begründung, warum wir ihn verpflichten wollten. Wenn wir da weggeschaut hätte, dann hätten wir einiges falsch gemacht“, sagt Lars Eisenmann von der Sportlichen Leitung des Vereins.

Fußball ja, Profifußball nein

Und auch Lang hat wieder richtig Lust auf Fußball, wenn auch nicht im professionellen Bereich. „Man hat schon in der ersten Einheit gemerkt, dass hier gute Jungs dabei sind, aber das wusste ich ja auch im Vorfeld schon, einige waren mir nicht unbekannt. Die Jungs sind top, ich habe mich gleich richtig wohlgefühlt“, so Lang. Und sein neuer Trainer ist ebenfalls ein alter Bekannter, denn Baierl hatte Lang bereits in der Jugend des VfB unter seinen Fittichen.

Lang spricht offen über den Aufstieg

„Es gab mehrere Gründe, den Profifußball an den Nagel zu hängen, letztlich hat ein privater zu dieser Entscheidung beigetragen. Ich hätte sicherlich noch Möglichkeiten gehabt, aber wir haben festgestellt, dass es auch noch wichtigere Dinge im Leben als Profifußball gibt. Wir reisen jetzt nicht mehr durch Deutschland für den Fußball. Jetzt freue ich mich auf dieses neue Kapitel in Essingen, freue mich, wieder in der Heimat zu sein“, sagt der Defensivspezialist. Es sei ein interessantes Projekt, was er beim TSV vorfinde. Seine Fersenverletzung hat er nun auskuriert und möchte nun seinen Teil dazu beitragen, dass der TSV sich wieder an die Spitze der Verbandsliga zurückkämpft. Lang: „Und hoffentlich reicht es dann am Ende der Runde noch für den Aufstieg.“