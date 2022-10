DRK-Landesverband tagt in Essingen

Rund 450 Delegierte aus ganz Baden-Württemberg sind am Samstag zur 52. Landesversammlung des Roten Kreuzes nach Essingen in die Remshalle gekommen. Sie erlebten eine engagierte Rede von Präsidentin Barbara Bosch, die an die haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer appellierte, auch in schwierigen Zeiten die Aufgaben des Roten Kreuzes zu erfüllen.

Was man in den letzten zwei Jahren erlebt habe, hätte man sich vorher kaum vorstellen können, sagte Bosch und erwähnte die Coronapandemie, den Klimawandel, das Hochwasser im Ahrtal und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Das Rote Kreuz tauche jedoch nicht ab, sondern stehe zu seinem Auftrag.

Allein im Ahrtal hätten 900 Einsatzkräfte aus dem Landesverband den Menschen vor Ort geholfen. Dafür gelte den Helferinnen und Helfern ein herzlicher Dank. Bosch betonte, dass die Rotkreuzfamilie in den letzten Jahren über sich hinausgewachsen sei. Man habe sich stets gefühlt im „Krisenmodus“ befunden und trotzdem viele positive Akzente gesetzt.

Erfreut zeigte sich die Präsidentin darüber, dass in der Rettungswachenförderung ein Durchbruch gelungen sei. Das Land übernehme jetzt 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Ein weiterer verbandspolitischer Erfolg sei die Umsetzung der Kompetenzen der Notfallsanitäter. Es bestehe jetzt Rechtsicherheit für diesen anspruchsvollen Beruf.

„Unser oberster Grundsatz der Menschlichkeit verpflichtet uns dazu, menschliches Leiden überall und jederzeit zu verhüten und zu lindern“, sagte die Präsidentin. Das Rote Kreuz wirke auch als Solidaritätsstifter weit in die gesamte Gesellschaft hinein und trage zum Zusammenhalt bei, so Bosch.

Dabei spiele das Ehrenamt eine große Rolle. Um diese wichtige Säule der Rot-Kreuz-Arbeit zu fördern, habe der Landesverband das Projekt „Wir! - Ehrenamt stärken“ in den vergangenen Jahren trotz der Coronapandemie entschlossen vorangetrieben. Es gehe hierbei um die DNA des Roten Kreuzes und man dürfe daher dieses Thema nicht vernachlässigen.

Barbara Bosch dankte Eberhard Schwerdtner für sein langjähriges Engagement als Vizepräsident des DRK-Landesverbandes und verabschiedete ihn. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, wird die für ihn vorgesehene Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Bei den Neuwahlen sprachen die Delegierten der bisherigen Präsidentin Barbara Bosch einstimmig für weitere vier Jahre ihr Vertrauen aus. Der ehemalige Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, wurde als Vizepräsident neu ins Präsidium gewählt.

Die weiteren Ergebnisse der Wahlen: Vizepräsidenten: Wolfgang Haalboom, Gabriele Zull. Schatzmeister: Simon Böttinger. Arzt: Dr. Wolfgang Kramer. Justiziar: Michael Steindorfer. Direktor der Bereitschaften: Jürgen Wiesbeck, Jennifer Matthäus. Leiterin der Sozialarbeit: Gabriele Vorreiter. Leiter der Bergwacht: Armin Guttenberger. Leiterin des Jugendrotkreuzes: Laura Jäger. Vertreterin der Schwesternschaften: Susanne Scheck.

Die Versammlung wurde vom Musikverein Essingen musikalisch umrahmt. Zahlreiche Aktive des Essinger Roten Kreuzes sorgten für die Bewirtung der Delegierten.