Drei Menschen werden verletzt

Dort wo die Kreisstraße 3284 in die Landesstraße 1080 mündet, hat ich am Mittwochabend ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Eine 29-jährige Golf-Fahrerin war zwischen Dewangen und Forst unterwegs und wollte gegen 18.10 Uhr nach links, auf die Kreisstraße Richtung Rauental/Oberrombach abbiegen. Wegen Gegenverkehrs musste sie vor dem Abbiegen zunächst anhalten. Der ihr nachfolgende Opel-Fahrer erkannte die Situation und hielt ebenfalls an. Zum Unfall kam es, als ein 62-jähriger Lastwagenfahrer die wartenden Autos nicht rechtzeitig erkannte. Er fuhr dem Opel ins Heck und schob ihn dabei auf den Golf davor. Der 38-jährige Opel-Fahrer, sein 37-jähriger Beifahrer und die Fahrerin des Golfs wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen rund 15000 Euro.