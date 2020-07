Dieter Bolten ist seit 40 Jahren im Gemeinderat

Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Essingen ist Dieter Bolten für sein 40-jähriges engagiertes Wirken in diesem Gremium geehrt worden. Bürgermeister Wolfgang Hofer würdigte seine Verdienste und überreichte ihm eine Stele und eine Urkunde des Gemeindetages Baden-Württemberg. Bolten sei 1980 als Neubürger in Essingen zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt worden. Bei den folgenden Wahlen habe er mehrmals die meisten Stimmen erhalten. Der Bürgermeister hob hervor, dass Bolten ein sehr fleißiger Gemeinderat sei, der die Unterlagen stets genau studiere und ein sehr reichhaltiges Wissen in das Gremium einbringe. Hofer bezeichnete die 40-jährige Zugehörigkeit von Bolten zum Gemeinderat als eine außerordentliche Leistung, die ganz wesentlich zum Erfolg von Essingen beigetragen habe. Als Fraktionssprecher von CDU/Freie Bürger und als erster stellvertretender Bürgermeister habe er gerne Verantwortung übernommen. Johannes Blank gratulierte Bolten im Namen des Gemeinderates und der Geehrte bedankte sich für die vielen lobenden Worte.