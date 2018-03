Diebe stehlen gleich zweimal Leergut

Gleich zweimal haben Diebe in den letzten Tagen einen Getränkehandel in der Schnaitbergstraße aufgesucht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schnitten sie ein Stück Maschendraht auf, der das Gelände einfriedet. Dadurch konnten die Diebe auf das Gelände gelangen, um anschließend rund 50 Kisten PET-Leergut zu entwenden. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen vermutlich dieselben Diebe ein weiteres Mal zu und entwendeten diesmal 90 Kisten PET-Leergut. Der Wert des Leergutes wird insgesamt auf rund 500 Euro beziffert. Der Schaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden.

Hinweise auf die Einbrecher, die vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger unterwegs waren, nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen. Einklappen Ausklappen