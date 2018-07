Die Rems fließt mitten durch Essingen

Einen längeren Umzug zu einem Kinderfest findet man wohl nicht mehr so schnell im Ostalbkreis: Hunderte von kleinen verkleideten Akteuren zogen am Samstag bei bestem Festwetter nach dem Gottesdienst in der Sankt-Quirinus-Kirche zum mit viel Attraktionen aufwendig ausstaffierten Festplatz bei der Schönbrunnenhalle. Bei dem Essinger Umzug stand ein großes, kommendes Ereignis im Fokus: Die Remstal-Gartenschau 2019, bei der die Gemeinde an der Remsquelle unter den 16 Kommunen, die mitmachen, eine ganz besondere Rolle einnehmen wird. Und so floss am Samstagnachmittag die blaue Rems tatsächlich mitten durch Essingen.

Wie das ging: mit einer blauen Folie, angeführt von einer Fischerin beziehungsweise einem Angler. Auch sonst tauchte das Thema beim Umzug immer wieder auf: Prächtige Blumen, rote Käfer, es gab praktisch die Vielfalt der Natur in all ihren Facetten.

Trotz der ganz beachtlichen Wegstrecke und der sommerlichen Temperaturen grüßten die kleinen Umzugsteilnehmer freundlich winkend Oma, Papa, Mama oder auch die Geschwister, die sich entlang der Rathausgasse, der Haupt- und Bahnhofstraße und dann in immer größerer Zahl in Richtung Festplatz auf den Gehwegen der Aalener Straße aufgestellt hatten. Ganz bequem hatten es die Kinder des Kindergartens „Rappelkiste“ – die saßen unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ in bunt mit Flaggen dekorierten Wägen.

Musikalisch führten der Fanfarenzug und der Musikverein den Zug an, der sich dann nach der Wende am Heerweg um einen Gegenzug erweiterte. Auch das dürfte es nur in Essingen geben.

Nach dem Umzug grüßte Bürgermeister Wolfgang Hofer alle Kinder, Eltern und Verwandten auf dem Festplatz. Auch er verwies auf die anstehende „interkommunale Gartenschau“, in deren Zeichen der Essinger Umzug in desem Jahr stand. Abschließend bat er, alle kräftig mitzusingen beim gemeinsam vom Musikverein „in Es-Dur“ angestimmten gemeinsamen Lied. Warum die Essinger bei „bestem Kinderfestwetter“ feiern konnten, ist für ihn ganz klar: Die Essinger Kinder sind eben „meistens brav“.

Nach dem Gesang sollte es dann noch richtig abgehen in Essingen – auf dem großen Spielparcours.