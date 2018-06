In der Fußball-Landesliga kommt es am Mittwoch um 18 Uhr zum Duell zwischen dem zuletzt unglücklich spielenden TSV Essingen und dem abstiegsbedrohten FV Sontheim. Unser Mitarbeiter Maximilian Kisanyik hat mit dem Trainer der Essinger Mannschaft, Helmut Dietterle, über das bevorstehende Duell im Abstiegskampf und über die Stimmung in der Mannschaft gesprochen. Außerdem gab der Trainer noch ein Statement zu dem harten Restprogramm seines Teams ab.

Herr Dietterle, Sie und Ihre Mannschaft sind im Moment mit 31 Punkten Elfter der Landesliga und nur drei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt. Die letzten beiden Spiele wurden knapp verloren. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Im Prinzip ist die Stimmung in der Mannschaft ganz gut. Natürlich sind wir nach den knappen Niederlagen etwas geknickt und traurig. Vor allem die Art und Weise, wie wir diese Spiele verloren haben, ärgert uns gewaltig. Wir haben beide Male mit 2:1 geführt und uns durch dumme Fehler selbst nicht belohnt. Das ärgert uns sehr. Allerdings hat die Mannschaft ihren Mut nicht verloren.

Sie sind also der Meinung, dass die Mannschaft an sich glaubt?

Ja, die Mannschaft glaubt absolut an sich, und wir werden bis zum Schluss alles geben. Im Grunde genommen haben wir gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft eine Chance haben. Ich will nicht sagen, dass uns das gewisse Quäntchen Glück gefehlt hat, aber es war doch sehr unglücklich, wie die letzten Partien gelaufen sind. Jedoch hätten wir klüger agieren müssen, und dann bin ich mir sicher, hätte sich der Aufwand auch bezahlt gemacht.

Es ist sicher frustrierend, zweimal hintereinander knapp mit 2:3 zu verlieren. Haben Sie eine spezielle Methode, um diesen Frust in eine positive Energie umzuwandeln?

Nein, eine spezielle Methode habe ich da nicht. Das einzige, was ich tun kann, ist, an den Teamgeist zu appellieren, und es ist enorm wichtig, dass das Umfeld den Jungs Mut zuspricht und an sie glaubt. Die Mannschaft weiß, dass sie Fußballspielen kann, nur fehlen uns im Moment die Erfolgserlebnisse. Der Zusammenhalt zwischen der Mannschaft und dem Umfeld ist sehr wichtig. Ich sehe auch, dass das Team sehr konzentriert arbeitet. Wir gehen nicht schlampig oder fahrlässig mit der Situation um. Jeder Einzelne ist sehr engagiert und motiviert, nur fehlt im Moment einfach der letzte, konsequente Abschluss.

Zum Spiel am Mittwoch gegen den Vorletzten Sontheim. Zählt nur ein Sieg?

Ja, ein Sieg ist das einzige Ziel in diesem Spiel. Ein Erfolgserlebnis ist jetzt für die Mannschaft, aber auch für jeden einzelnen Spieler, sehr, sehr wichtig.

Sontheim hat die meisten Gegentore kassiert. Da liegt es nahe, die Mannschaft offensiv einzustellen.

Natürlich, wenn man gewinnen will, muss man auch offensiv agieren. Allerdings dürfen wir die Abwehrarbeit nicht vernachlässigen. Wir haben in dieser Saison nur ganz selten die Null halten können, das ist ein großes Problem, und damit müssen wir am Mittwoch anfangen. Dass wir nach vorne Akzente setzen können, ist uns bewusst, aber wir können nur gewinnen, wenn wir hinten kompakt stehen.

Wie sieht es vor dem Spiel personell aus?

Zunächst muss man sagen, dass wir seit Beginn der Rückrunde, also schon seit Januar, nur 15 oder 16 Mann zur Verfügung haben. Das ist im Kampf um den Abstieg und um erfolgreich spielen zu können, einfach zu wenig. Nehmen wir zum Beispiel Mario Raab, der uns seit langer Zeit fehlt, oder auch Robin Klenz, der wegen einer Meniskusoperation diese Saison auch nicht mehr spielen wird. Gerade Robin hat in den Spielen, die er gemacht hat, auf der linken Seite eine sehr starke Leistung abgeliefert. In einem solch dünn besetzten Kader sind das erhebliche Verluste, aber die Mannschaft versucht, das so gut wie möglich zu kompensieren.

Das Restprogramm Ihrer Mannschaft ist ziemlich hart. Mit Spitzenreiter VfR Aalen ll, Heiningen und Weilheim haben Sie noch richtige Hochkaräter vor der Brust. Welche Chancen rechnen Sie sich für Ihre Truppe aus?

Das stimmt allerdings. Wir haben ein sehr schweres Restprogramm, jedoch ist erst einmal das Wichtigste, ein Erfolgserlebnis gegen Sontheim zu haben. Mit einem Sieg kann die Mannschaft wieder Selbstbewusstsein tanken, und dann sieht die ganze Sache schon wieder etwas positiver aus. Die Mannschaft steht kompakt zusammen, und mit einem Dreier am Mittwoch ist alles möglich. Die Jungs haben gezeigt, dass sie gegen jede Mannschaft gewinnen können.

Zum Abschluss noch die Frage: Wen sehen Sie als härtesten Widersacher im Kampf gegen den Abstieg ?

In dieser Tabellenhälfte sind alle sehr eng beieinander. Ganz klar sind die Mannschaften hinter uns wie Regglisweiler, Deizisau und Schnaitheim unsere direkten Rivalen im Abstiegskampf. Wir dürfen aber nicht nach den Anderen schauen. Sicherlich haben wir aus dieser Vierergruppe das schwerste Restprogramm, aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft das schaffen wird. Für uns ist der Mittwoch vorentscheidend. Da müssen wir uns einfach für unsere Bemühungen selbst belohnen. Mit dem richtigen Engagement und dem absoluten Willen können wir es gemeinsam schaffen, und genau das sehe ich bei jedem Einzelnen in der Mannschaft.