Die ersten Gartenschau-Bienen schwärmen

In rund einem Jahr beginnt bereits die Remstal-Gartenschau 2019. Die Gartenschau ist keine gewöhnliche Gartenschau. Sie ist die erste, bei der 16 Kommunen auf 80 Kilometern Länge einen ganzen Landschaftsraum zu einem unendlichen Garten werden lassen. Diesen Garten gilt es mit Leben zu füllen. Jetzt sind die ersten bunten Bienen in Essingen aufgestellt worden. Bei der Malaktion im Rahmen der Remstal-Gartenschau werden die Ortseingänge und Kreisel mit bunten Bienen bestückt. Bis zum Start der Gartenschau sollen nach und nach immer mehr Bienenschwärme das Remstal erobern. Die Parkschule Essingen und die Essinger Kindergärten sind bereits kräftig am Malen. Die ersten 50 Bienen wurden an der Parkschule Essingen an die Gemeinde übergeben. Die bunten Schwärme zieren nun den Ortseingang von Essingen. Die Biene mit dem Namen Remsi ist das Gartenschau-Maskottchen. Unser Bild zeigt die Schüler der Klassen fünf und sechs der Parkschule zusammen mit Rektor Heinrich Michelbach (links) und Bürgermeister Hofer (rechts).