Der Weingenuss bleibt aus

Mit großem Bedauern hat der Essinger Gemeinderat bei einem Ortstermin in den neuen Gewerberäumen am Alten Schulhausplatz in der Ortsmitte Essingens von der Absage des Genussraums Schönherr Kenntnis genommen. Der gehobene Weinhandel, in Kombination mit Veranstaltungen rund um den Wein, wird nun nicht in die Essinger Ortsmitte einziehen.

Zu lange haben die baulichen Vorbereitungen und der Ausbau der Ladeneinheit in diesen schwierigen Corona-Zeiten gedauert. Erschwerend kam noch hinzu, trotz positiver Unterstützung der Ämter, dass die baurechtlichen Genehmigungen auch noch längere Zeiten in Anspruch genommen hätten, wie die Firma Schönherr wissen ließ. Das seien „sehr ungünstige Voraussetzungen für einen guten Start“, so die Betreiberin des Genussraums, Angelika Schönherr, die nun nach der schwierigen Pandemiezeit gerne ihren Betrieb aufgenommen hätte. Zudem würde sich das Genehmigungsverfahren aufgrund der eingelegten Widersprüche seitens der Bewohner und umliegender Anwohner noch für unbestimmte Zeit hinziehen. Zu lange, zu kompliziert und unsicher, so dass sich beide Parteien nun zu diesem Schritt entschieden haben.

Angelika Schönherr war laut Bürgermeister Wolfgang Hofer in vielen Gesprächen bereit, verschiedene Möglichkeiten durchzuspielen, um den Genussraum in Essingen etablieren zu können. Leider sei dies mit vielen negativen Kompromissen für das Genussraumkonzept verbunden gewesen. Für Hofer wäre der Genussraum eine ideale Bereicherung in der neuen Ortsmitte gewesen.