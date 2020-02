Der Fenstersturz von Essingen bei Rathaussturm

Mit Musik und dem Fanfarenzug an der Spitze sind die Haugga Narra mit Elferrat, Ritter Haug, Gardemädchen, Prinzenpaar und der Narrenpolizei am Donnerstag vor dem Rathaus Essingen aufgelaufen. Der Schlachtruf der Haugga Narra „Haug Narre“ erklang und schon wurde das Rathaus gestürmt. Bürgermeister Wolfgang Hofer und sein Bäcker-Team setzten sich tapfer zur Wehr und schossen mit Bonbons und kleinen Brötchen, aber vergebens. Der Bürgermeister wurde überwältigt und flugs in Form einer Strohpuppe zum Fenster hinaus geschubst. Der abgesetzte Bürgermeister wird gemeinsam mit seinem Personal vor die Menge geführt und an viel „Unnötiges“ in den Augen der Narren erinnert. Tapfer verteidigt er sich mit den Worten: „Die Narren sind ja so gemein als „Essinger Fenstersturz“ geht deren Bosheit in die Geschichte ein gerad als ich wollt Briefe Schreiben begann das wilde Narrentreiben. Der Prinz, die Prinzessin, die Napo voraus So eroberten die Narren mein Rätehaus…“. Die Hauggen blieben hart und der Rathausschlüssel wurde an das Prinzenpaar übergeben. Die Belegschaft musste noch einen neuen Eid leisten und wurde dann nach närrischem Brauch noch etwas nassgespritzt. Gemeinsam wurde dann anschließend noch fröhlich vor und im Rathaus gefeiert.