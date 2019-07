Der erste Erntewagen ist da

Eine bis in die große Hungersnot Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreichende Tradition hat in Essingen das feierliche Einholen des ersten Erntewagens. Jetzt ist es wieder so weit gewesen. Dieses Jahr stammte die Wintergerste von René Setzer aus dem unteren Dorf.

Der Posaunenchor Essingen unter der Leitung von Jürgen Liebhäuser eröffnete die Feier bei der katholischen Herz-Jesu-Kirche mit dem Lied „Geh aus, mein Herz und suche Freud“ und intonierte später „Die Ernt ist da, es winkt der Halm“.

Pfarrer Torsten Krannich freute sich über den guten Besuch. Er hob hervor, dass es an diesem Tag nicht nur gelte Gott für die reiche Ernte zu danken, man müsse auch darüber nachdenken, was wir Menschen tun könnten, um auch in Zukunft die Fruchtbarkeit der Erde zu erhalten. Im Anschluss an die Feier bewegte sich eine vom Pferdegespann mit dem Erntewagen angeführte und von Blumenkindern begleitete stattliche Prozession zur Quirinus-Kirche, wo ein Bitt- und Dankgottesdienst abgehalten wurde. Das Opfer ist für den Notfonds des evangelischen Bauernverbandes bestimmt.

Nach dem Gottesdienst gab es noch ein von den Landfrauen organisiertes kleines Kirchplatzfest, das sehr gut besucht war.