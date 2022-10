Coban führt Essingen zum 4:1-Sieg über Geislingen

Zwei Tore und eine Vorlage – Yusuf-Serdar Coban führt den Fußball-Verbandsligisten Essingen zum 4:1-Heimsieg über Geislingen.

Essingen kam gut in die Partie, übernahm von Beginn an die Kontrolle und hatte auch die ersten Tormöglichkeiten der Partie. In der 14. Minute dann die völlig überraschende Führung der Gäste. Nach einer Flanke von der rechten Seite war Nermin Ibrahimovic in der Mitte völlig frei und hatte keine Mühe den Ball ins Tor zu köpfen.

Nach dem Rückstand brauchte die Mannschaft von Simon Köpf ein paar Minuten um wieder in die Spur zu finden. In der 28. Minute sollte sich dies jedoch ändern. Nach feinem Zuspiel von Niklas Weissenberger, blieb Coban ruhig und verwandelte sicher ins linke Eck zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später dribbelte Fabian Leidenbach in den Strafraum und konnte nur mit einem Foul gestoppt werden. Coban schnappte sich das Leder und bezwang den Gästekeeper Max Piegsa ein zweites Mal. Kurz vor der Pause gelang Coban fast der lupenreine Hattrick, doch sein Freistoß aus 17 Metern konnte Piegsa mit einer starken Parade entschärfen.

In der zweiten Halbzeit bekamen die Zuschauer im Schönbrunnenstadion wenig spielerische Highlights zu sehen. „In der zweiten Halbzeit hat Geislingen es dann sehr ordentlich defensiv gemacht“ sah auch Köpf ein eher unspektakuläres Spiel in der zweiten Halbzeit. In der 78. Minute gelang der Heimelf dann trotzdem die Vorentscheidung. Mit dem Schlusspfiff legte dann Niklas Weissenberger, nach Zuspiel von Patrick Auracher den 4:1-Endstand nach.