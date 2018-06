Café Heuerles schließt Lücke

Traditionell im Herbst, in der Erntezeit von September bis November, ist der Essinger Bauernmarkt über zehn Jahre ein beliebter Treffpunkt gewesen. Immer freitagnachmittags kamen die Essinger vor dem Rathaus zusammen, nicht nur um frisches Obst und Gemüse aus der Region zu kaufen, sondern vor allem um das ein oder andere Schwätzchen zu halten. „Das Angebot, auf dem Bauernmarkt bei Kaffee und Kuchen zusammenzusitzen, war einfach ein beliebter Treffpunkt“, sagt auch Bürgermeister Wolfgang Hofer.

Nachdem der Bauernmarkt wegen zeitlicher Engpässe der Bauern und rückläufige Absatzes 2011 eingestellt wurde, vermissten viele im vergangenen Jahr die Gelegenheit, auf einen gemütlichen Plausch zusammenzukommen. Gerade „Heuerles halten“ war für viele Essinger der Grund, auf den Bauernmarkt zu gehen. So kam vor einiger Zeit die Essinger Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit der Bitte, das Café wieder aufleben zu lassen, auf die Gemeindeverwaltung zu. „Viele Essinger haben das Café vermisst. Es war einfach eine Lücke im Gemeindeleben entstanden“, betont Dieter Schmidt, zweiter Vorsitzender der AWO. Also wurde kurzum gemeinsame Sache gemacht und ein neues Konzept entwickelt. Der Name des Cafés ist zwar bereits Programm, aber „wir wollten zusätzlich auch ein kulturelles Angebot bieten“, so Hofer. Die weit über 80 bestehenden Vereine und Organisationen in der Gemeinde wurden angeschrieben und zum Mitgestalten animiert. „Manche waren eher zurückhaltend und wollen erst mal beobachten, wie sich das Café entwickelt“, berichtet der Bürgermeister über die Resonanz. Dennoch konnte für die geplanten zehn Termine ab dem 13. September ein buntes Programm auf die Beine gestellt werden.

Posaunenchor, Tanzen mit dem TSV Essingen, Spiel und Spaß mit dem FC-Bayern-Fanclub oder Darbietungen der Essinger Kindergärten werden zu selbst gemachten Kuchen und Kaffee geboten. Die Bewirtung übernehmen, wie bereits beim Bauernmark,die Essinger Vereine. Diesmal jedoch unter Federführung der AWO, die sich um den reibungslosen Ablauf des Cafés kümmert. Zum Auftakt am 13. September übernimmt dann auch die AWO mit der Aufführung eines Line-Dance den ersten Programmpunkt. „Wir sind gerade im Aufbau einer Line-Dance-Gruppe“, erzählt Dieter Schmidt und freut sich daher zur Aufführung noch über Unterstützung benachbarter AWO-Gruppen. Und sollte das Café Heuerles in den kommenden Wochen gut angenommen werden, steht einer Wiederholung im Herbst 2014 nichts im Wege.

INFO: Das Café Heuerles öffnet vom 13. September bis zum 22. November jeweils freitags von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer im Essinger Rathaus.