Bitterböse Weihnachten

Diese ganze Zeit um Weihnachten mal von der bitterbösen Seite, schwarzhumorig statt besinnlich hat Julia Stemberger in der voll besetzten Kulturscheune Essingen mit „Advent gestrichen“ inszeniert. Sie gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen im deutschen Sprachraum und spielte vor kurzem in der österreichischen Serie „Vorstadtweiber“.

Weil die Dame mit ihrer ganz besonderen Art und ihrer ausdrucksstarken Sprache aus Wien stammt, gab’s fast unweigerlich auch den „Schmäh“ dazu. Ausgewählt hatte sie einige der bösesten und skurrilsten, aber auch einige humorige Geschichten rund ums größte Fest im Jahr.

„Advent gestrichen“ ist eigentlich doppeldeutig gemeint. Gestrichen für abgesagt und gestrichen, weil eigentlich das Ensemble „Duo de Salon“ mit Peter Gillmayr (Violine) und Guntram Zauner (Kontragitarre) herzerwärmende Musik von Henry Purcell, Johann Sebastian Bach und Klassiker der Weihnachtsmusik spielen wollten. Die beiden konnten aber krankheitsbedingt nicht kommen und so wurde dieser etwas andere Abend einen Tag vor dem zweiten Advent mit Klavierklängen begleitet.

Stemberger beginnt mit einem launigen Text von Helmut Qualtinger, natürlich in der einzigen dafür zulässigen Sprache – auf echt „Weanerisch“. Die Schauspielerin ist auch eine begnadete Vorleserin, akzentuiert, gestenreich, ausdrucksstark und mit viel Verve nimmt sie die Gäste in der Schloss-Scheune mit, schlüpft blitzartig von einer Rolle in die andere und offenbart viel emotionale Tiefe.

Mal makaber, mal humorig

Sie liest Kurzgedichte, Kurzessays, Texte von Bertolt Brecht, Ludwig Thoma und anderen. Ein Weihnachtsfest ist misslungener als das andere, mal wird es makaber, dann humorig, etwa wenn sie knurrt „Weihnachten? Ach Unsinn. Ich feiere nicht.“

Eine andere erfrischend-makabre Erzählung aus der Feder von Guy de Maupassant liest sie ebenso großartig – die „Weihnachtsfeier“: Zwei Freunde verbringen Weihnachten auf einem alten Schloss am Meer. Man isst und trinkt und müsste eigentlich zur Weihnachtsmesse. Das könnte aber ein bisschen langweilig werden. Deshalb die Idee: Den Bauern nebenan besuchen, dem vor kurzem der Großvater gestorben ist und der eigentlich noch aufgebahrt in der Hütte liegen müsste. Was dann aber immer komischer wird: Die Leiche lässt sich nicht finden. Solche Geschichten sind der Schauspielerin wie auf den Leib geschrieben. Das sahen die Gäste in der Schloss-Scheune wohl genauso und spendeten viel Applaus.