„Bild(er)leben“ mit Harald Habermann

„Bild(er)leben“ heißt eine Ausstellung des Wasseralfinger Fotografen Harald Habermann, die am heutigen Freitag um 19 Uhr in der Schloss-Scheune in Essingen eröffnet wird. Zur Eröffnung wird Wolfgang Nußbaumer in das Schaffen Habermanns einführen. Musikalisch wird Dominik Englert auf dem Marimbaphon die Vernissage umrahmen. Geöffnet ist die Ausstellung bis Sonntag, 22. Mai. Öffnungszeiten: samstags von 13 bis 17 Uhr, sonntags und an den Feiertagen 5. und 16. Mai von 11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Öffnungszeiten auf Anfrage unter 0172 / 7345387. Eintritt: zwei Euro.

