Beyerle Dritter im Fünfkampf

Zwei Tage lang ist das Ulmer Donaustadion wieder Treffpunkt für die Mehrkämpfer aus den Kreisen Ulm, Heidenheim, Ostalb und Göppingen gewesen, um in den Altersklassen U 14, U 16, U 18, U 20 und den Aktiven den vielseitigsten Athleten zu küren. Die Bilanz für das 13-köpfige Team des LAC Essingen konnte sich sehen lassen.

Die Jugend U 16 und U 18 machte den Auftakt. Benjamin Beyerle (U 18) zeigte beim Fünfkampf fast keine Schwächen. Mit der drittbesten Laufzeit über 100 Meter (m) in 11,77 Sekunden startete Beyerle in den Tag. Aufgrund einiger Probleme im Anlauf blieb der Essinger im Weitsprung mit 5,11m unter seinen Möglichkeiten.

Jedoch zeigte der Nachwuchsmehrkämpfer in den restlichen drei Disziplinen seine Fähigkeiten. 9,06m im Kugelstoßen, ließ er im Hochsprung die Tagesbestleistung mit 1,72m folgen. Im abschließenden 400m Lauf holte er in 55,34 Sekunden wichtige Mehrkampfpunkte. Mit einer Gesamtpunktzahl von 2675 Punkten sicherte sich Beyerle Bronze. Kim Weber (U 18) startete mit einer persönlichen Bestleistung (PB) über die 100m Hürden in 17,10 Sekunden in ihren Vierkampf. Weitere PB folgten mit übersprungenen 1,48m im Hochsprung, 8,83m im Kugelstoßen und guten 13,43 Sekunden über die 100m. Die Essingerin platzierte sich mit 2333 Punkte auf dem siebten Platz.

Saskia Zeller (W 14) gelang mit der drittbesten Höhe (1,48m) im Hochsprung ein guter Start in den Vierkampf. Im anschließenden Kugelstoßen (7,92m) verlor die Essingerin etwas an Boden. Mit dem weitesten Satz von 4,98m im Weitsprung macht Zeller viele Punkte gut. Der abschließende 100m Lauf musste nun über die Medaillen entscheiden. Mit der zweitbesten Laufzeit von 13,40 Sekunden kamen nochmals weitere wichtige Punkte dazu. Am Ende hatte die Essinger als Vierte mit 1951 Punkte die Medaillenplätze hauchdünn verpasst. Dafür konnte sie sich aber über Qualifikationsnorm für die Landesmeisterschaften freuen. Dieses Ziel erreichte auch Moritz llzhöfer (M 15) als Fünfter mit 1858 Punkten. Der Essinger zeigte einen konstanten Wettkampf und erzielte folgende Einzelleistungen: 13,07 Sekunden über die 100m, 4,80m im Weitsprung, 8,56m im Kugelstoßen und 1,52m im Hochsprung. Zusammen mit Julius Fuhrmann (9. Platz (M 15) und Sebastian Michalek (8. Platz M 14) wurden noch ein vierter Platz im Team erzielt.

Der zweite Wettkampftag war der Jugend U 14 vorbehalten. Elisabeth Gölz, Mattis Orthen, Kian Janouschek, Philipp Sturm, Max Meissner, Neon Weber und Kalle Borst stellten ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Mattis Orthen gelang im Ballwurf mit 43,50m der zweitweiteste Wurf. Am Ende erreichte Mattis Orthen mit 1458 Punkten den siebten Platz. Benjamin Sturm konnte vor allem im 75m Sprint und Hochsprung wichtige Punkte sammeln und wurde mit 1421 Punkten Zehnter. Kian Janouschek folgte auf dem 12. Platz mit 1388 Punkten. Kalle Borst sammelte im Ballwurf mit 37,50m die meisten Punkte und erreichte mit 1300 Punkten den 14. Platz. Neon Weber auf dem 16. Platz und Max Meissner auf dem 18. Platz vervollständigten das geschlossene Mannschaftsergebnis. In der Teamwertung verfehlte Orthen, Sturm; Janouschek mit 4267 Punkten auf dem sechsten Platz um knapp 70 Punkte die Bronzemedaille. Borst, Weber und Meissner wurden Achte. Elisabeth Gölz glänzte durch sehr gute Leistungen im Hochsprung (1,36m) und Weitsprung (4,34m). Am Ende erreichte Gölz einen guten neunten Platz mit 1603 Punkten (Weit: 4,34m, Hoch: 1,36m; 75m: 11;36 Sekunden; Ball 22 m).