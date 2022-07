Benjamin Beyerle holt Bronze

Pascal Ilzhöfer und Benjamin Beyerle haben sich aufgrund ihrer hervorragenden Saisonleistungen für die Süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen qualifiziert. Die beiden Essinger konnten sich auch dort gegen die starke Konkurrenz aus Hessen, Bayern, dem Saarland, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sehr gut behaupten.

Mehrkämpfer Benjamin Beyerle startete in der Altersklasse U 18 gleich in drei Disziplinen: 100 Meter (m), 200m und im Hochsprung und Pascal Ilzhöfer über die 100m. Bereits früh am Morgen ging es über die 100m für die beiden Athleten des LAC aus Essingen zur Sache. Trainer Martin Schönbach und den Athleten war von vorneherein klar, es musste vom Start weg alles passen, um das Finale der besten acht Athleten zu erreichen. Beyerle konnte gehandicapt von einer kleinen Verletzung, die er sich beim Stabhochsprungtraining zu gezogen hat, mit 11,94 Sekunden nicht an seine bisherigen Saisonleistungen anknüpfen. Sehr eng ging es im Vorlauf von Ilzhöfer zur Sache. Zwischen dem Zweitplatzierten in seinem Lauf und dem Essinger als Fünftplatzierten in 11,64 Sekunden lag nur ein Wimpernschlag. In der Endabrechnung platzierte sich Ilzhöfer auf dem 13. Platz und Beyerle auf dem 19. Platz.

30 Minuten nach dem 100-Meter-Lauf musste Beyerle beim Hochsprung an den Start. Souverän meisterte der Essinger die Anfangshöhe von 1,71 Meter. Im dritten Versuch waren dann auch die 1,76 Meter geschafft. Dass dies am Ende zur Bronzemedaille reichen sollte, war dem jungen Mehrkämpfer bis dahin noch nicht klar. Bei seinen Versuchen über die 1,81 Meter scheiterte Beyerle, wie zwei weitere Konkurrenten nur knapp. Am Ende war die Freude über die gewonnene Medaille bei seinen ersten Süddeutschen Meisterschaften riesengroß.

Am zweiten Wettkampftag startete Benjamin Beyerle noch über die 200m. In der Endabrechnung belegte der Essinger Athlet dort den zehnten Platz.